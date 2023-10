Solidaridad: lograron entrar una casita de infantes a un jardín de Roca

El martes pasado maestras del Jardín 53 de la ciudad de Roca pidieron a través de sus redes sociales ayuda para poder entrar una casita de madera que le compraron a sus alumnos.

Las profesoras tomaron la iniciativa de comprar una casita para que los niños puedan disfrutar de un nuevo juego, pero una vez que llegó no cabía por las puertas de la institución por lo que decidieron pedir la colaboración a la comunidad para poder trasladarla al patio.

Ante la solitud de solidaridad, Luis Suso, dueño de la empresa Servicios Suso ofreció sus máquinas para trasladar el juego. Fue así que hoy, gracias a su ayuda, pudieron enganchar con sogas la casita, elevarla e ingresarla al patio del jardín.

Luis en varias ocasiones ha dado una mano a quienes más lo necesitan. Hace tan solo días ayudó con su grúa y, el trabajo de tres buzos, a sacar un auto que se había caído al canal grande. En ese momento vio que un familiar de la afectada pedía ayuda a través de sus redes sociales y no dudó en acercarse. «Es todo por solidaridad, no me gusta cobrar tanto», expresó aquella vez.