Solidaridad para viajar a Chimpay: la meta de 30 pequeños bailarines de Roca para llegar a escena

Los hermanos Pedro y Rosa Bichara transmiten pasión por el folclore. Hace dos años, se les ocurrió la idea de expandir su arte y que la danza y la cultura popular sean para todos, tengan o no recursos económicos. Así, sembraron una semilla que brotó y hoy da sus frutos en Roca.

La agrupación “Amancay Patagonia” nació en Roca del ímpetu de los Bichara y crece en los barrios. Todo es a pulmón: no cobran un sueldo ni cuota para aprender a bailar, pero cosechan cada día nuevos amantes del folclore. Niños de cuatro años a adultos de 67, tienen un lugar para bailar.

Foto: gentileza Amancay Patagonia.

“Todo comenzó como un proyecto de cuatro bailarines, dos parejas. Hoy en día contamos con 54 bailarines. Esta agrupación está compuesta por varias categorías, infantil, juvenil, adultos y mayores”, comentó el profesor Pedro a Diario RÍO NEGRO, como coordinador de la agrupación.

El desafío de viajar a bailar folclore: de Roca a Chimpay

Ahora se sumaron un nuevo desafío, que los más chicos puedan viajar a la localidad de Chimpay (Río Negro) y subirse al escenario del “Encuentro Folclórico de la Agrupación Amaru” y mostrar lo que saben hacer como agrupación, el próximo 11 de octubre.

«Amancay Patagonia lleva a los niños por primera vez, nosotros vamos por primera vez”, contó Pedro. Desde Roca, un contingente de 30 chicos de cuatro a 16 años se prepara para viajar, desde los barrios Paso Córdoba, Mosconi, entre otros.

Los pequeños bailarines llevan diferentes propuestas y puestas en escena aprendidas durante el año. «Es un evento muy lindo, muy familiar, donde podemos ir a disfrutar y compartir con otras agrupaciones», agregó el coordinador.

«Estamos tratando de llevar diferentes propuestas para que los chicos puedan conocer un escenario tan hermoso como es el escenario de este evento», dijo y sobre todo apuntó a la “felicidad” de los más pequeños.

Solidaridad para llegar a Chimpay: cena en el casino

Muchos de los chicos que viajan provienen de familias de trabajadores que no cuentan con los recursos para costear un pasaje de línea en colectivo. “Si bien es cerquita, hoy en día la situación económica está complicada”, dijo el profesor.

Para llegar al encuentro necesitan reunir los fondos para el transporte e invitan a una cena solidaria en el casino el 9 de septiembre a partir de las 21.

«Pedimos ayuda, acompañamiento porque estamos recaudando fondos para costear la movilidad a Chimpay”, sentenció para toda la comunidad. Para colaborar con la cena o con aportes, los interesados pueden contactarse al 2984 247872.