Sólo dos bancos brindan servicios en 114.000 km² en la Región Sur

La funcionaria aclaró que cuando el cajero “se come una tarjeta” el titular debe viajar hasta San Antonio Oeste, localidad ubicada a 130 kilómetros, a retirarla. “La misma situación deben atravesar quienes ingresan a trabajar en algunas entidad que les paga a través del banco. Para poder cobrar el primer sueldo y retirar la tarjeta del cajero tiene que ir a San Antonio”.

Por su lado, la secretaria de Gobierno de Valcheta, Yamila Direne resaltó las dificultades que deben afrontar los pobladores, sobre todos aquellos de las zonas rurales. “En Valcheta somos 7105 habitantes y se suma la gente de los parajes. Tenemos un solo cajero automático que no da a basto para afrontar las demandas y que muchas veces se queda sin dinero o sin papel o simplemente deja de funcionar. Hay que sacar una foto, enviársela al banco para que constante la situación y así mandan un técnico”.

Actualmente los pobladores deben viajar hasta Jacobacci, General Roca, San Antonio o Bariloche para poder realizar depósitos en efectivo, cobrar cheques, o hacer otros trámites que los cajeros no permiten. Personal del municipio de Sierra Colorada, por ejemplo, debe recorrer hasta tres veces por semana los 200 kilómetros –400 ida y vuelta– que separan a esa localidad de Jacobacci para poder operar con el banco.

Hasta su privatización, en 1996, el ex banco Provincia de Río Negro tenía sucursales en Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos y Valcheta, e inclusive construyó el edificio en Comallo, aunque nunca concretó la apertura de una sucursal allí.

La ausencia de entidades bancarias en la mayoría de las localidades de la Región Sur rionegrina genera serios trastornos a miles de habitantes que se ven obligados a recorrer largas distancias y afrontar pagos de hasta 2.000 pesos por viaje para poder cobrar la jubilación o una pensión no contributiva o una beca estudiantil, entre otros beneficios.

La falta de entidades bancarias perjudica en mayor medida a los habitantes de las zonas más alejadas de los grandes centros poblados. En algunos casos deben pagar hasta 2.000 pesos para poder recorrer 200 o 300 kilómetros y realizar trámites bancarios. Desde hace unos años, la mayoría de los beneficios que otorga el Estado y que se pagaban a través del correo, se han bancarizado. Algunos por decisión de los distintos organismos que los brindan y otros por opción de los beneficiarios ya que pueden acceder a créditos, etc. Sólo en el Banco Nación de Jacobacci que atiende a clientes que se ubican entre Sierra Colorada y Comallo se pagan 1.750 beneficios previsionales. Fuentes de la sucursal Jacobacci del Banco Patagonia admitieron que “sólo de Maquinchao vienen una 300 personas” a cobrar distintos beneficios.

Madgalena Porma, quien preside la Cooperativa Agrícola Ganadera Amuleim Com, de Comallo, detalló que tanto ella como los 68 socios deben pagar $ 1.800 cada uno para realizar trámites bancarios en Jacobacci. “Es un trastorno porque no tenemos micros y debemos pagar vehículos particulares. Además uno pierde todo el día para realizar un trámite en el banco y encima, las leyes nos permiten a los socios de la Cooperativa poder retirar sólo 50.000 pesos diarios. Es decir que si tenemos que retirar 250.000 pesos, por ejemplo, tenemos que ir durante cinco días al banco. Hay que sumarle también que a veces llegamos al banco y nos enteramos que no anda el sistema”, detalló.