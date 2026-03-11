Sorpresa en Buenos Aires por un pinguino rey que apareció en el Río de la Plata: cómo llegó

El animal fue trasladado al Centro de Recuperación de Especies de la Fundación Temaikén para iniciar su rehabilitación. Foto: captura.

Un pingüino rey fue encontrado en el Río de la Plata, a la altura de Vicente López, muy lejos de su hábitat natural. El hallazgo demandó un operativo de rescate de Defensa Civil, que intervino por tratarse de un animal en situación de varamiento y riesgo en Buenos Aires.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el ejemplar pertenece a una especie subantártica que vive principalmente en islas frías del hemisferio sur. Las colonias más cercanas a Buenos Aires se ubican en Islas Georgias del Sur, Islas Malvinas y Islas Sandwich del Sur, además de los registros en Tierra del Fuego.

Por qué un pingüino rey puede aparecer en el Río de la Plata

Durante sus desplazamientos para alimentarse, estos animales pueden recorrer largas distancias en el mar. En general se dirigen hacia zonas de alta productividad del Mar Argentino, donde la convergencia de corrientes genera abundancia de peces y otros recursos.

Ocasionalmente, las corrientes pueden desplazar a los pinguinos hacia áreas inusuales. Foto: Conicet

Por ese motivo, de manera ocasional pueden registrarse ejemplares alimentándose frente a la costa de la provincia de Buenos Aires. En algunos casos, las corrientes marinas o el desgaste físico pueden empujarlos hacia áreas menos habituales.

El informe indicó que el pingüino presentaba signos de haber finalizado recientemente su proceso de muda. Este período es normal en la especie y, después de atravesarlo, los animales suelen encontrarse más delgados y debilitados.

En ese estado, señalaron los especialistas, es posible que el ejemplar haya sido arrastrado por las corrientes hacia el interior del Río de la Plata.

Repercusión en Buenos Aires por el pinguino rey que llegó al Río de la Plata

El animal fue rescatado por Defensa Civil, que trabajó junto con Fundación Temaikén. Luego fue trasladado al Centro de Recuperación de Especies de la fundación para iniciar el proceso de rehabilitación.

Actualmente se encuentra en estabilización con chequeos veterinarios y análisis clínicos que dieron resultados favorables. Indicaron que el equipo especializado lo hidrata y alimenta para que recupere peso y fuerzas antes de evaluar su liberación.

Una vez recuperado, el plan es liberarlo en playas del sur de la provincia de Buenos Aires. Esa zona forma parte de las áreas donde la especie suele alimentarse y desde allí podría retomar sus desplazamientos en el mar.