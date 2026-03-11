El asado de chivito tiene jefas: las mujeres toman la parrilla en Rincón de los Sauces

El encuentro reunirá a duplas femeninas que competirán preparando chivo al asador, una de las tradiciones culinarias más emblemáticas del norte neuquino.

En el norte de Neuquén, el humo del chivo al asador no es solo olor a comida. Es memoria, oficio y paisaje. Y cada marzo, en Rincón de los Sauces, también es una forma de contar la historia de las mujeres que durante generaciones sostuvieron la cocina de campo.

El 21 y 22 de marzo la localidad petrolera volverá a reunir a cocineras de distintos puntos de la región en la tercera edición del Encuentro de Mujeres Asadoras de Chivo en Vaca Muerta, una propuesta que mezcla competencia gastronómica, feria de emprendedores y espectáculos, pero que tiene un objetivo más profundo: poner en valor el lugar de las mujeres dentro de una tradición que históricamente fue asociada al trabajo masculino.

La iniciativa fue declarada de interés turístico provincial por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, una distinción que reconoce el aporte del encuentro a la promoción de la identidad gastronómica neuquina y al desarrollo de propuestas turísticas vinculadas a la cultura regional.

El evento se realizará en el predio ferial y espacio público de Rincón de los Sauces, donde durante dos jornadas el protagonismo será de las parrillas encendidas. Allí competirán duplas femeninas que deberán preparar chivo al asador, una de las recetas más emblemáticas del norte neuquino, evaluadas por un jurado integrado por referentes de la gastronomía provincial.

Durante dos jornadas, el predio ferial de Rincón de los Sauces será escenario de parrillas encendidas, clases magistrales y espectáculos.

Entre ellos estarán los chefs embajadores Claudio Abraham, de Junín de los Andes, y Jorgelina Esper, de Zapala, quienes aportarán su experiencia en cocina regional para valorar técnicas, cocción y presentación de cada preparación.

Pero el encuentro no se limita a la competencia. Durante el fin de semana también habrá clases magistrales, demostraciones culinarias, patio de comidas, puestos de emprendedores y espectáculos artísticos, en una agenda pensada tanto para quienes participan como para el público que se acerca a disfrutar del ritual del fuego.

Detrás de la idea está el chef Ramón “Moncho” Vázquez, impulsor del evento y embajador de la gastronomía neuquina, quien desde hace años imaginaba un espacio dedicado a reconocer el trabajo de las mujeres en la cocina de campo. “Para mí es como cumplir un sueño, porque es una idea que tenía desde hace muchísimos años: reivindicar el trabajo de la mujer de campo y su rol en nuestras tradiciones”, expresó, al tiempo que valoró que el evento ya haya alcanzado su tercera edición en la localidad.

La propuesta nació con esa intención: rescatar un saber transmitido de generación en generación, muchas veces lejos de los escenarios gastronómicos, pero profundamente ligado a la identidad del territorio.

Con el paso de las ediciones, el encuentro se fue consolidando como una cita especial dentro del calendario local y como una nueva excusa para mirar hacia el norte neuquino desde la cocina. Allí donde el chivo gira lentamente frente al fuego y las mujeres, con paciencia y oficio, transforman una tradición en celebración. Quienes deseen conocer más detalles sobre el evento pueden consultar la información disponible en el sitio oficial del municipio: https://munirdls.gob.ar/