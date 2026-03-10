Descubrí Uribelarrea: un viaje en el tiempo a 90 km de Buenos Aires

Uribelarrea: el refugio de campo a 90 km de Buenos Aires que enamora con sus atardeceres y calles de tierra. Foto: Facebook Uribelarrea.-

El deseo de desconexión encuentra su coordenadas exactas en el partido de Cañuelas. A poco más de una hora del Obelisco, Uribelarrea emerge no solo como un punto en el mapa, sino como un viaje en el tiempo. Esta antigua colonia agrícola, que supo ser polo lechero a principios del siglo XX, conserva hoy esa mística de puertas abiertas y horizonte amplio.

Para quienes buscan sanar el estrés de la semana con aire puro, este pueblo ofrece el equilibrio justo entre servicios turísticos de calidad y la autenticidad de un paraje rural que se niega a perder su esencia.

El refugio de campo a 90 km de Buenos Aires | Cómo llegar a Uribelarrea: una hoja de ruta sencilla

Ubicado estratégicamente a unos 90 kilómetros de la Capital Federal, el acceso es directo y eficiente:

En auto : se debe tomar la Autopista Ezeiza-Cañuelas y continuar por la Ruta Nacional 205 . El acceso está claramente señalizado a la altura del kilómetro 82.5.

El refugio de campo a 90 km de Buenos Aires | Arquitectura y fe: los tesoros de la Plaza Centenario

El diseño del pueblo es una rareza urbanística: una plaza octogonal de la que nacen cuatro diagonales, inspirada en ideas europeas de finales del 1800. Frente a ella se erige la Iglesia Nuestra Señora de Luján, de estilo neogótico, que ha sido escenario de numerosas producciones cinematográficas por su estado de conservación.

Caminar por sus alrededores es encontrarse con fachadas de ladrillo a la vista y antiguos almacenes de ramos generales que hoy funcionan como centros culturales o espacios gastronómicos.

El refugio de campo a 90 km de Buenos Aires | Gastronomía de origen: del campo a la mesa

Si algo define la identidad de Uribe es su capacidad para agasajar el paladar. La oferta se divide en tres pilares fundamentales que todo visitante debe conocer:

Parrillas y asado: lugares emblemáticos como La Cueva de Ruco ofrecen la experiencia del asado criollo en ambientes familiares. Fiambres y quesos: la zona es famosa por su producción artesanal. No se puede abandonar el pueblo sin probar los embutidos locales y el dulce de leche de la Escuela Agrotécnica Salesiana «Don Bosco». Meriendas de campo: los almacenes tradicionales invitan a extender la tarde con tortas fritas y pan casero mientras el sol comienza a caer.

El refugio de campo a 90 km de Buenos Aires: la magia del atardecer en la vieja estación

La experiencia culmina, casi por mandato natural, en la zona de la estación de tren. Los campos circundantes ofrecen una línea de horizonte despejada donde los tonos anaranjados y violetas del cielo bonaerense crean una postal imbatible.

Es el momento ideal para la fotografía o simplemente para el silencio, reafirmando a Uribelarrea como ese rincón alquímico donde el tiempo, efectivamente, se detiene para permitirnos conectar con lo esencial.

