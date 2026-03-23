Sube la vacunación en Neuquén: ya aplicaron más de 54 mil dosis y arranca la antigripal

El ministerio de Salud de Neuquén anunció que este año se aplicaron más de 13 mil vacunas respecto al año pasado. Específicamente de diciembre de 2025 a marzo de 2026 se colocaron 54.706 vacunas, mientras que para el mismo período de 2024 – 2025 el número fue de 41.637.

En 2026 el mes con más vacunas colocadas fue marzo (17.546). Mientras que en 2025 fue enero (12.792). De manera desagregada la cantidad de vacunas colocadas en el período 2025 – 2026 fue: diciembre 12.182, enero 12.714, febrero 12.264 y marzo 17.546. En el período anterior de 2024 – 2025 fue: diciembre 9.770, enero 12.792, febrero 11.260 y marzo 7.815.

Los puntos de vacunación y horarios extendidos fueron algunas de las estrategias impulsadas por la cartera sanitaria que consolidaron el aumento de la colocación de vacunas.

Otra estrategia fue la Noche de las Vacunas, donde más de 1.000 personas fueron vacunadas y se colocaron más de 2.000 dosis en solo cuatro horas, reflejando la alta adhesión de la comunidad y la importancia de facilitar el acceso a las vacunas del calendario nacional.

El requisito de tener el calendario nacional de vacunación al día para la obtención o renovación del Boleto Estudiantil Gratuito de la ciudad de Neuquén contribuyó también a aumentar la cantidad de dosis colocadas.

Actualmente, se desarrolla la Campaña de Vacunación Antigripal para dar respuesta a la circulación de la nueva variante de influenza en el país y al inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios.

La nueva campaña de vacunación comenzó el 11 de marzo y solo en su primera jornada se aplicaron 3.206 dosis a la población objetivo.

Vacuna antigripal en Neuquén: ¿Quiénes deben vacunarse? ¿Dónde?

Neuquén ya recibió las dosis de vacunas antigripales y ya comenzó la vacunación. La aplicación es gratuita en el sistema público de salud.

El Gobierno confirmó que ya hay dosis disponibles y detalló quiénes integran la población objetivo para recibir la vacuna contra la gripe.

Las personas que deben vacunarse primero son:

Personas gestantes, en cualquier momento del embarazo.

Personas puérperas, si no se vacunaron durante la gestación.

Niños y niñas de 6 a 24 meses.

Mayores de 65 años.

Personal de salud y esencial.

Personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo (como enfermedades crónicas, inmunocompromiso, etc.).

Para vacunarse es recomendable consultar de forma telefónica y/o a través de las redes sociales sobre la modalidad de atención de los centros de salud y hospitales.

Para obtener dicha información se puede ingresar a siguiente link: https://salud.neuquen.gob.ar/hospitales-y-centros/