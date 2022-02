Sucursal bancaria en Valcheta: «estamos cansados de ser los mansitos y promesas incumplidas»

La comunidad de Valcheta volverá a movilizarse para reclamar la apertura de una sucursal bancaria, una promesa cuya concreción se dilata en el tiempo.

Este viernes, convocados por la Cámara de Comercio local, los vecinos realizarán una caravana por las calles de la localidad para manifestar su malestar ante el incumplimiento de “promesas políticas” que no se cumplen y volver a exponer la necesidad de una amplia región que nuclea a miles de habitantes. La convocatoria es a las 19. Será una movilización pacifica, señalaron desde la organización, y adelantaron que “de no obtener ninguna respuesta satisfactoria, el paso siguiente será cortar la ruta”.

“La situación ya no da para más. Nos cansamos de ser los mansitos que venimos pidiendo siempre lo mismo y escuchando promesas que no se cumplen. No podemos esperar más. Hemos hablado, enviado notas, hicimos numerosos a reclamos, ante el gobierno provincial, directivos del banco, distintos ministros, la intendente -Yamila Direne- ha realizado numerosos pedidos, los legisladores también. Ya no sabemos que más hacer para que atiendan una necesidad que tenemos y que se cumpla lo que se firmó” señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Valcheta, Darío González.

Actualmente solo hay tres sucursales bancarias, dos del Patagonia y una del Nación, en los 114.000 kilómetros cuadrados de la amplia Región Sur, donde las distancias entre los pueblos más grandes van desde los 70 a 100 kilómetros.

En abril de 2017, el gobierno provincial firmó un contrato por diez años para que el Banco Patagonia S.A. continúe siendo el Agente Financiero de la provincia de Río Negro, con opción a cinco años más, de acuerdo a lo estipulado por la Ley nº 5160.

El contrato, prevé en un plazo de cinco años, la apertura de sucursales en localidades de más de 5.000 habitantes, alcanzando a Campo Grande, Cervantes, Chichinales, Fernández Oro, Los Menucos, Huergo, Chimpay y Luis Beltrán, sumó a Valcheta y Comallo, por lejanía.

“Se abrió la sucursal de Los Menucos, la de Chimpay y ahora la de Chichinales. Nos nos oponemos. Se tienen que abrir todas las sucursales previstas en el contrato. Pero necesitamos que nos tengan en cuenta entre las prioridades. Valcheta tiene 7.500 habitantes, más una amplia zona rural, es una localidad que crecimiento que, sobre todo en esta época, recibe un importante cantidad de turistas, y cuenta con un solo cajero automático que no funciona correctamente y no te permite realizar depósitos. Prácticamente a diario, tenemos que viajar a San Antonio -240 kilómetros ida y vuelta- a realizar un depósito u otro trámite bancario, con el tiempo, el gasto y el riego que implica viajar con dinero” afirmó González.

El único cajero automático está ubicado en el edificio municipal. Foto: José Mellado.

Resaltó las constantes fallas que presenta el único cajero automático y los perjuicio que ocasiona a la población, al señalar que «durante el último cronograma a pago de haberes de la administración pública, por ejemplo, el cajero estuvo cuatro días fuera de servicio. Necesitamos un servicio bancario acorde a las necesidades que tiene Valcheta” agregó.

El hombre añadió que el objetivo de la comunidad es la sucursal bancaria y que para ello, “el municipio ha puesto a disposición del agente financiero y del gobierno provincial terrenos para su construcción e inclusive ha manifestaron su intención mudarse del edificio del Ex Banco Provincia de Río Negro para que pueda instalarse allí”.

Admitió que hasta que este proyecto se pueda concretar, una opción viable para la comunidad sería la instalación de un nuevo cajero automático, que permita a usuario poder realizar la mayorías de los trámites bancarios.