«Sus gatitas»: la acusación por abuso infantil contra el docente de San Antonio Oeste

La comunidad de San Antonio Oeste está conmocionada tras la detención de un docente de la Escuela Primaria N°146, acusado de abusar sexualmente de alumnas. Ayer se le dictó prisión preventiva, tras ser denunciado por una madre que descubrió el horror que vivía su hija de 6 años, «les decía que eran sus gatitas».

Susana, la madre que destapó el caso, notó que su hija comenzó a mostrar resistencia a ir al colegio, lloraba con frecuencia y evitaba bañarse o cambiarse de ropa. Al principio, atribuyó estos comportamientos a la adaptación al primer grado, pero cuando la situación empeoró, decidió hablar con su hija.

«Estaba negativa en todo. Una noche me acosté con ella y le pregunté si estaba teniendo problemas con algún compañerito, si le peleaban. Fue ahí que ella contó que el profesor de plástica la tocaba», contó al medio TN.

El relato de la niña reveló un patrón inquietante, según contó a su madre, «dijo que cuando llegaba la hora de la tarea, a los nenes los hacía hacer una ronda y los mandaba lejos. A algunas nenas las hacía sentar cerca de él y las ponía en fila para alzarlas en su falda y tocarlas. Eran las 12 de la noche, me dijo eso y me quedé helada».

El modus operandi que usaba en sus clases generalmente era el mismo: llevaba juguetes o caramelos y les inventaba historias para cometer los abusos. «Les decía que eran sus gatitas y que él era el árbol«, agregó.

Al día siguiente, Susana se contactó con la maestra y la directora de la escuela para informarles sobre la situación. Sin embargo, ambas minimizaron lo ocurrido, negando la posibilidad de que el docente estuviera involucrado. «Le pedí que hiciera una reunión con los padres para informar lo que pasaba y no me dejaron porque ‘había que esperar que los nenes se lo cuenten a los padres primero'»

En ese sentido, dijo que las autoridades de la escuela habían acordado suspender al docente involucrado. Sin embargo, lo enviaron a otra área, justamente una que tenía que supervisar su accionar y continuó en sus tareas.

Caso de abuso sexual en San Antonio Oeste: la denuncia penal fue radicada en junio, pero la investigación avanzó lentamente

No fue hasta el 9 de agosto que la niña fue llamada a cámara gesell, donde relató con valentía lo que había vivido, ayudando a que otras familias comenzarán a descubrir la magnitud del abuso. La denuncia penal había sido radicada en junio, pero la investigación avanzó lentamente.

La madre de otra alumna, Loana, fue citada a la fiscalía, donde se enteró de que su hija también había sido víctima. La niña confesó que «el profesor le daba plastilina para jugar y la sentaba en su falda».

«Le pregunté por qué no había contado nada y me dijo ‘porque nadie decía nada’. Pero es muy poco lo que puede hablar, se inhibe», señaló la mujer y agregó: «Varios chicos no querían ir al colegio y uno creía que era por la integración, pero es porque tienen terror y tienen la cabeza destruida”.

Ante la falta de respuestas, las familias se organizaron y realizaron una protesta frente a la casa del docente, exigiendo su detención. Finalmente, los fiscales Hernán Trejo y Gustavo Arbúes formularon cargos contra el profesor por abuso sexual agravado, y el Juez de Garantías, Favio Corvalán, ordenó su prisión preventiva por cuatro meses, trasladándolo a Viedma.

Hasta el momento, hay seis denuncias confirmadas por la fiscalía, pero se espera que en los próximos días se sumen más testimonios, con casi 15 casos en total.

Preventiva al maestro de San Antonio acusado de abuso sexual: cómo sigue la causa

Durante la audiencia realizada este martes en Viedma, el Ministerio Público Fiscal presentó cargos contra el docente de plástica y le dictó cuatro meses de prisión preventiva. La acusación detalló que el abuso habría ocurrido entre el inicio del ciclo lectivo, el 11 de marzo, y el 7 de junio del presente año.

El Fiscal solicitó la apertura de una investigación penal preparatoria por cuatro meses, en los que se deberá avanzar en diversas instancias probatorias.

El defensor de niños, niñas y adolescentes que formó parte de la audiencia adhirió a la solicitud requerida por la acusación. La Defensa Pública, en tanto, no manifestó objeciones generales a la formalización de los cargos.

El Juez de Garantías tuvo por formulados los cargos por el delito de abuso sexual agravado por ser el acusado encargado de la educación, en función del Artículo 119 inciso 1° y 5°b del Código Penal.

a fiscalía, acompañada por la Defensoría de Niñez, solicitó la prisión preventiva del hombre por el término de 4 meses. A la misma se opuso la defensa, no obstante ello el Magistrado hizo lugar disponiendo por esos cuatro meses la privación preventiva de la libertad.

Ante un pedido del defensor, el juez también hizo lugar a la reserva de cualquier dato que permitiera identificar a la víctima actual así como a las potenciales víctimas que se sumarían a este legajo.