Suspensión de colectivos KoKo en Río Negro: ¿habrá servicio interurbano este lunes?

Río Negro atraviesa por una crisis inédita en su sistema de transporte público. Las principales ciudades del Alto Valle se ven afectadas por la suspensión del servicio de colectivos interurbanos. Desde el viernes, la firma KoKo dejó de brindar la prestación, lo que dejó a miles de usuarios varados y a los trabajadores de la firma en medio de un conflicto que sigue sin solución.

La suspensión de los servicios afecta a toda la región, desde Chichinales hasta la zona rural de Regina, pasando por Godoy, Huergo, Mainqué, Roca, Allen, Fernández Oro y Cipolletti. Por consecuencia, no hay conexión posible con el transporte público de Neuquén.

El transporte público es más que un simple medio de desplazamiento. Forma parte del pulso de la vida cotidiana, un hilo conductor que une a las personas con sus destinos, sus trabajos y sus familias. La suspensión abrupta de este servicio resulta insostenible para muchos.

Nicolás Herrera, representante de la firma, aclaró el viernes en RÍO NEGRO RADIO que la interrupción se relaciona con la imposibilidad de la empresa de afrontar los costos del servicio, especialmente tras la quita de subsidios por parte del gobierno nacional. Hace más de tres semanas, el Gobierno de Javier Milei anunció la eliminación del Fondo Compensador del Interior, lo que significó un duro golpe para los sistemas de transporte de pasajeros en las provincias.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, habló en las últimas horas sobre el conflicto y aseguró que no es una problemática que dependa de la provincia. «No, nosotros no, porque en realidad el conflicto más serio se da con la jurisdicción nacional, no con la jurisdicción local. Así que hoy nosotros no estamos haciendo nada», afirmó en diálogo con el sitio Inforo.

El mandatario provincial agregó que esperan novedades en el plano nacional, sin embargo, adelantó que habrá sanciones en lo referido al ámbito de las líneas interrumpidas en Río Negro. «El resto de los ómnibus son ómnibus de jurisdicción nacional, así que estamos esperando que la Comisión Nacional de Transporte lleve alguna acción adelante«, añadió.

Desde la Secretaría de Transporte de la Provincia, aseguraron que mantienen conversaciones desde hace 15 días con la empresa. Y señalaron que el mantenimiento de la línea suspendida implicaba llevar el valor de la tarifa a más del triple de su valor, “lo cual era inviable para el usuario del transporte público”, explicó Juan Ignacio Ciancaglini, funcionario a cargo del área.

Suspensión de Koko en Río Negro: ¿habrá servicio de colectivos interurbanos este lunes?

Por estas horas, el conflicto sigue sin resolución y se proyecta un inicio de semana complicado para trabajadores y estudiantes afectados por la medida. Desde la seccional de UTA Río Negro, confirmaron a Diario RÍO NEGRO que este lunes tampoco habrá servicio común y expreso en el Alto Valle.

«El transporte público se sostiene económicamente con subsidio o tarifa, no existe otra fuente de ingreso», afirmó Ángel Rubio, secretario general de UTA Río Negro, el pasado viernes cuando se destapó el conflicto. Los trabajadores de la firma se encuentran cumplimentando sus horas de trabajo, sin embargo, no circulan colectivos en la región.