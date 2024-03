No hay colectivos de Koko en Río Negro y Neuquén este viernes: por qué la empresa cesó el servicio

Un inicio sorpresivo de viernes para los usuarios de colectivos en Río Negro. La empresa KO KO cesó con el servicio de transporte interurbano esta mañana según trascendió no es una decisión gremial. A las 11, referentes gremiales se reunirán con la empresa para conocer si la medida continuará los próximos días.

Según trascendió no se debe a una decisión gremial, si no que la empresa KO KO no podría afrontar los costos que representa la prestación del servicio. El cese de los recorridos diarios fue sorpresivo y dejó a miles de usuarios sin poder trasladarse entre Río Negro y Neuquén.

Desde el gremio UTA explicaron que ellos se presentaron a trabajar y la empresa les manifestaron que «debían cumplir el horario de trabajo», pero que no se están realizando los recorridos habituales. La medida estaría relacionada con la quita de subsidios por parte del gobierno nacional.

Angel Rubio, referente de la UTA confirmó hace instantes a FM TERAPIA 101.5 que «a las 11 tendrán una reunión con la empresa» para conocer si esta medida va a continuar o no los próximos días.

Este viernes dejó de funcionar el servicio de KoKo en Chichinales, Valle Azul y el sudeste de Villa Regina

Este viernes, también cesó, con previo aviso en este caso, el servicio que la empresa KO KO prestaba en Chichinales, Valle Azul y la zona rural de Villa Regina (Villa Alberdi y alrededores).

El problema surgió a partir de la quita del Fondo Compensador del Interior de Nación (Subsidio Nacional al Transporte) y la empresa considero que no era rentable prestar servicio en esta zona.

«Ellos dicen que no dan los costos. Pero las veces que he viajado con los chicos del secundario de Chichinales entramos con los colectivos rebalsando de gente. Era impresionante. No me parece no rentable«, apuntó Lucas González, intendente de Chichinales.

Esta mañana, el jefe comunal viajó a Viedma para solicitar una reunión con las autoridades de transporte y el Gobernador.