Susto cerca del aeropuerto de Roca: una aeronave con destino a Buenos Aires aterrizó de emergencia

Bomberos de Roca intervinieron en un aterrizaje de una aeronave en Roca. Foto: Prensa BVGR.

Una aeronave de pequeño porte debió realizar un aterrizaje de emergencia este jueves por la tarde en un sector rural ubicado al norte de General Roca, sin que se registraran personas heridas ni daños de consideración.

Según informaron desde el cuerpo de Bomberos, alrededor de las 14:45 fueron alertados por las autoridades aeroportuarias sobre una situación de emergencia protagonizada por una aeronave que descendió en un campo situado a unos 1.000 metros al norte de la intersección de la Ruta Provincial Nº 6 y Jorge Newbery.

Ante el aviso, una dotación del Cuartel Central se dirigió inmediatamente al lugar para asistir en el operativo y verificar las condiciones de seguridad.

Al arribar, los bomberos constataron que la aeronave, proveniente de la provincia de Buenos Aires, había realizado un aterrizaje de emergencia en una zona de campo ubicada muy cerca del aeropuerto local.

De acuerdo con la información oficial, el piloto de 26 años, único ocupante de la aeronave, resultó ileso y no requirió asistencia médica. Manifestó que al momento de despegar con destino a provincia de Buenos Aires, la aeronave presentó un desperfecto en el motor. Al intentar regresar al aeropuerto no logró llegar y realizó el descenso de emergencia en el lugar indicado.

Además, no se registraron daños materiales de importancia como consecuencia del incidente.

Bomberos y Policía trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias que obligaron al piloto a efectuar el aterrizaje preventivo y garantizar la seguridad de la zona.