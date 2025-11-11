Susto en el tren Sarmiento: «La gente estaba desesperada», el relato de un pasajero de 13 años

Ramiro salió del colegio y se subió al tren Sarmiento con un amigo, como todos los días. Se sentó en la parte de atrás, cruzaban por Díaz Vélez cuando escuchó el «crack». El tren Sarmiento, en Buenos Aires, se había descarrilado justo en el sector donde viajaba el adolescente de 13 años. «Empezó a salir humo por todos lados, la gente donde estaba desesperada«, contó.

En diálogo con Todo Noticias (TN) relató cómo fueron esos «siete minutos» de terror. «Yo estaba asustado. Pensé que nos íbamos a ahogar ahí«, comentó.

El testigo señaló que, en un primer momento, los propios pasajeros tuvieron que asistirse entre ellos antes de la llegada de las autoridades. Luego de que el tren frenó y el humo comenzó a invadir los vagones, Ramiro salió corriendo y a su amigo lo ayudaron.

«Cuando chocamos, bajamos por nuestra cuenta, ayudados por otros pasajeros. El SAME llegó en 10 minutos», indicó y enfatizó: «Mañana no vuelvo en tren porque con lo que pasó hoy quedé bastante asustado«.

Nueve personas fueron trasladadas a distintos hospitales de Buenos Aires. (RS Fotos)

Descarrilamiento del tren Sarmiento en Liniers: 19 heridos

Una formación de la línea Sarmiento descarriló este martes alrededor de las 15:50 horas cerca de la estación Liniers, a unos 100 metros del cruce de Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia.

El incidente, provocado por un descalce ocurrido durante un cambio de vías en la zona, obligó a los pasajeros a descender y dejó un saldo de 19 personas heridas, de las cuales nueve debieron ser trasladadas a hospitales de la Ciudad (Santojanni, Vélez Sársfield, Álvarez y Grierson), incluyendo dos menores de 17 años.

Las 10 personas restantes fueron atendidas en el lugar.

Pese al descarrilamiento, la formación no volcó. En comunicación con Infobae, el titular del SAME, Alberto Crescenti, llevó tranquilidad. Confirmó que no hubo víctimas fatales y que todas las lesiones registradas son leves o de mediana gravedad.

Descarriló el tren Sarmiento en Liniers. (Foto: Agencia Noticias Argentinas).

Como medida de precaución, se desplegó un amplio operativo de emergencia que incluyó 40 móviles del SAME, dos dotaciones de Bomberos de la Ciudad y un grupo especial de rescate.

El servicio ferroviario fue interrumpido por varias horas para realizar las pericias correspondientes, ya que las causas del suceso aún son objeto de investigación.

Minutos antes de las 18, las formaciones comenzaron a circular con demoras y sin detenerse en Liniers. El incidente también generó disturbios en la estación Once, donde una persona rompió una pantalla molesta por la interrupción del servicio.