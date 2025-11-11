Descarriló el tren Sarmiento en Buenos Aires: nueve heridos y pasajeros evacuados

Una formación del Tren Sarmiento descarriló a metros de la estación de Liniers, en Buenos Aires, este martes alrededor de las 16. Acudieron al lugar dos dotaciones de Bomberos de la Ciudad y el grupo especial de rescate. Informan al menos nueve heridos trasladados a distintos hospitales.

“Tren Sarmiento”

Porque descarriló una formación a la altura de Liniers



pic.twitter.com/Em5B016Zno — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) November 11, 2025

Según informó Infobae, 11 pasajeros fueron atendidos requirieron asistencia médica en el lugar. Si bien en un principio los medios de Buenos Aires indicaron que dos personas resultaron heridas, luego actualizaron la información.

Aseguran que al menos nueve personas fueron trasladadas a diferentes hospitales de Buenos Aires: cuatro al Santojanni, dos al Vélez Sársfield, dos al Álvarez y uno al Grierson.

Todos los pasajeros fueron evacuados. El servicio funcionará desde Haedo-Castelar hasta Moreno, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Bomberos de la Ciudad, personal del Grupo Especial de Rescate (GER), puesto comando y la unidad médica de los brigadistas participaban en el operativo.

Foto: Tren Sarmiento en línea.



Descarrilló el tren Sarmiento: qué pasó

Fuentes relacionadas indicaron a TN que hubo un “problema en un cambio de vías”. Así se habría generado el descarrilamiento a la altura del cruce entre la calle Timoteo Gordillo y Rivadavia.

El medio asistió al lugar para hablar con los testigos. «Estaba trabajando, escuché la barrera y sentí un estruendo muy fuerte, ahí me asomé pensando que era un camión y vi que de la formación del tren hacia Once salía como humo, que debe ser el primer descarrilamiento y vi que intentó frenar», contó Hernán.