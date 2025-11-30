Murió un motociclista de 23 años en Bariloche tras chocar con una camioneta en la Avenida Bustillo 

Un siniestro vial con desenlace fatal ocurrió este domingo por la tarde en Bariloche, cuando un motociclista murió tras ser embestido por una camioneta en la Avenida Bustillo, a la altura del kilómetro 13.400, en la intersección con Río Minero.

Siniestro fatal en Bariloche: un motociclista murió tras impactar contra una camioneta

El hecho se registró alrededor de las 16:50 horas. Segun confirmaron a Diario RÍO NEGRO fuentes policiales el siniestro ocurrió por el impacto entre la motocicleta -cuya dinámica es motivo de investigación-, conducida por un joven de 23 años y una camioneta Toyota Hilux.

Bomberos Ruca Cura recibió la llamada y desplegó de inmediato dos móviles con siete voluntarios que al arribar al lugar se encontraron con transeúntes que le practicaban las primeras maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) al motociclista, pero no lograron revertir la situación.

Los bomberos estuvieron en el lugar hasta la llegada de la ambulancia del hospital zonal Ramón Carrillo.

Fuentes policiales precisaron que a las 17:29 se certificó la muerte del joven.

El conductor de la camioneta en los primeros minutos se retiró del lugar, cuando comenzó a ser apedreado, presuntamente por personas que acompañaban a la víctima desde otras motocicleta, sin embargo luego fue demorado por la Policía de Río Negro y la camioneta quedó secuestrada para las pericias correspondientes.

El conductor de la camioneta tiene residencia en el barrio Villa Jamaica de Bariloche.