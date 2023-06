Video: tuvieron que subirse a un árbol para salvarse del temporal, en Sauzal Bonito

Las lluvias del fin de semana en Neuquén afectaron gran parte de la provincia, sobre todo el norte, donde familias debieron evacuar sus viviendas, se perdieron animales y los caminos se encontraron intransitables. Sauzal Bonito es una de las localidades más golpeadas y el presidente de la Comisión de Fomento y una vecina hablaron en RIO NEGRO RADIO acerca de situaciones extremas que debieron vivir los habitantes. Además, comentaron acerca de la situación post-temporal.

La lluvia se llevó mucho en el norte de Neuquén y dejó «un trago muy amargo» en la localidad de Sauzal Bonito. «Fue muy rápido y muy fuerte el golpe de agua que tuvimos, alrededor de 20 familias tuvieron que evacuar sus viviendas», expuso el presidente de la Comisión de Fomento, Fernando Wircaleo.

La gente de la localidad debió ayudarse entre ellos mismos, empelados, vecinos y defensa civil asistieron a aquellas personas que se encontraban en situaciones más delicadas. «Cuando nos quisimos acordar teníamos el agua en los patios traseros y luego entrando en las viviendas», expuso una vecina de la localidad, Lorena Sandoval.

Una de las grandes pérdidas de muchos fueron los animales. «Muchos vecinos perdieron animales, otros quisieron sacar todo de la vivienda y el río se llevó sus animales», expuso Sandoval. Muchos también perdieron el pasto y la leña, «fue terrible la situación», agregó.

Sandoval comentó que los vecinos que debieron evacuar sus viviendas no pueden volver. «Hay familias que en la crecida anterior, hace 15 años, seis meses estuvieron fuera de sus viviendas, que hoy puedan volver es imposible», expuso. «Hoy no piensan como van a volver, sino que esperan a que baje el agua y después ver con que se van a encontrar porque no pudieron sacar nada», añadió.

Además de enfrentar el temporal, ahora los vecinos deben enfrentar las consecuencias que ha dejado, entre ellas, estar aislados por la intransitabilidad de los caminos. «Estamos aislados porque se han hecho charcos grandísimos donde te podes quedar atascado, nadie se arriesga a quedarse ahí», comentó la vecina.

Desde ayer, la comunidad de Sauzal Bonito pide asistencia principalmente con agua potable, porque la crecida del rio afectó directamente a las boca-tomas que quedaron bajo el agua. Sandoval comentó que ayer entregaron cuatro bidones por familias. Además, indicó que los vecinos de Cutral Co y los pueblos cercanos están haciendo la colecta de agua, abrigo y calzado.

El presidente de la comisión de fomento agradeció a las personas que han ayudado a la localidad e informó que Nilda es una de las vecinas que recibe donaciones y dejó el numero para comunicarse: 299 6136293.

Wircaleo expuso acerca de lo que le depara a la localidad tras el temporal, «va a llevar un pargo tiempo para volver a la normalidad», aseguró. «Hay tristeza, tal vez rabia por perder animales, es un tropezón de la localidad, pero nos tenemos que levantar juntos, hay que meterle y sabemos que vamos a poder retomar todas las cosas que hemos construido con tantas ganas para esta localidad.

Tuvieron que subirse a un árbol para sobrevivir, en el temporal

Wircaleo relató horas críticas que vivió una familia de crianceros. «Un papá y un hijo vieron a sus animales en el agua y se metieron al rió para rescatarlos«, expuso. En un kayak, ambos se dispusieron a enfrentar la corriente de agua que azotaba a la localidad para salvar a sus animales.

«Cuando empezó a avanzar el río, el kayak se dio vuelta y tuvieron que subirse a unos árboles para salvarse», expuso el presidente de la comisión de fomento. «Los vio uin vecino que alertó a los demás y todos se acercaron para ayudarlos«, comentó.

Wircaleo contó que el padre pudo salir de arriba del árbol, pero su hijo permaneció más tiempo, «se notaba que el muchacho estaba nervioso y con mucho frio, por lo que fui a buscarlo con el kayak», narró.

Ambos fueron azotados nuevamente por la corriente que les dio vuelta la embarcación, pero finalmente pudieron salir del agua.

