Neuquén alquila 621 tráilers para utilizarlos como aulas: invierte $447 millones mensuales

En Neuquén hay 29.707 docentes en el sistema público y privado de la provincia. Foto Matías Subat.

El sistema educativo de Neuquén tiene un déficit de infraestructura edilicia. Actualmente el gobierno provincial alquila 621 tráilers, que tienen como destino aulas en la mayoría de los casos, también en algunos funcionan laboratorios, pañol, depósitos, sanitarios, cocina y viviendas institucionales. Por mes se invierte $447.840.109.60.

«Para 2027 no quedará una escuela tráiler en toda la provincia», prometió el gobernador Rolando Figueroa.

Estas instalaciones, muy usadas en la industria petrolera, hoy se destribuyen en 19 escuelas técnicas, 20 primarias, 16 CPEM (secundarios), 2 escuelas especiales, 2 EPEAS, 2 Institutos de Formación Docente, aulas de la Escuela de Música de Zapala, aulas de 2 unidades de detención y 1 tráiler en convenio con municipio de Villa La Angostura.

Este proceso de elimitación total, según explicaron fuentes del ministerio de Educación a Diario RÍO NEGRO, «está vinculado a la terminación de edificios escolares en marcha, de obras paralizadas por el gobierno nacional y renegociadas por el gobierno provincial».

Figueroa consideró que: «así como a Felipe (Sapag) le tocó eliminar las escuelas rancho, nosotros vamos a terminar con las escuelas tráiler».

El reclamo de infraestructura es una constante sobre todo el inicio del ciclo escolar.

En materia de negociación salarial, el gobierno se comprometió a que el 27 de octubre, luego de las elecciones legislativas nacionales, se sentará con los gremios, incluido el sindicato ATEN para acordar la paritaria 2026.