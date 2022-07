Tensión en el área de zoonosis de Cipolletti: dos trabajadoras fueron desvinculadas

Dos trabajadoras del área de zoonosis municipal fueron apartadas de su cargo luego de denunciar malos tratos por parte de la directora del área. Desde el gremio de Sitramuci reclaman condiciones de trabajo adecuadas para las trabajadoras y trabajadores.

Durante los primeros días de junio se desarrollo una reunión con el secretario general de Sitramuci, Omar Meza. Allí los trabajadores del área de castraciones manifestaron su descontento frente a los malos tratos de la directora del área, Marina Marini con las trabajadoras.

Meza explicó que durante la reunión pidió la presencia sólo de los trabajadores para que pudieran hablar tranquilos y expresar el contexto de malestar que existe en su lugar de trabajo, sin embargo, el secretario de Servicios Públicos Luis Flores y la directora de zoonosis Marina Marini ingresaron en la reunión a escuchar. «Pude percibir malestar en las expresiones sobre malos tratos que surgían en diálogo con los trabajadores. Ellos plantean que hay malestar interno, cuestionan la forma en la que la directora manda, la forma que tiene de trabajar sin contar con las condiciones necesarias para que las trabajadoras puedan desarrollar su labor. Ellas tienen que ir a barrios periféricos a hacer castraciones y muchas veces las condiciones no están dadas, no hay baños químicos, no tienen agua. Creo que antes de salir, hay que asegurar las condiciones para las trabajadoras».

En aquella reunión el secretario de Sitramuci solicitó que «no hubiera represalias de ningún tipo con las trabajadoras que sólo pedían trabajar en mejores condiciones. Pero el viernes pasado nos enteramos que Marini decidió no renovarle el contrato a una de las trabajadoras, otra quedó a disposición de recursos humanos para ver a dónde va continuar desempeñando tareas y otra pidió el pase para evitar conflictos. Creemos que ella no tiene esas facultades para renovar contratos, el estatuto no lo permite, eso depende del ejecutivo el intendente él es único que tiene ese poder. Avisarle a una trabajadora que no le renuevan el contrato por WhatsApp es un abuso de poder por parte de ella».

Por otro lado, Meza explicó que cuando surgió el conflicto muchos proteccionistas salieron a defender a la directora y criticar a las trabajadoras diciéndoles que no les gusta trabajar. Nosotros decimos que pueden castrar dos mil perros, pero a consta de qué, si las trabajadoras que van hasta los barrios no tienen los elementos que realmente necesitan. Creemos que primero hay que asegurar las condiciones laborales».

Meza remarcó que «no estamos en contra de los proteccionistas, pero no queremos directores que se manejen de esa manera. Queremos que quien esté a cargo de los trabajadores se preocupe por los compañeros y que asegure las condiciones adecuadas para que puedan desarrollar su labor. Es molesto que los trabajadores por reclamar se queden sin trabajo, se debería investigar primero cual es el motivo o por qué los trabajadores denuncian los malos tratos».