Todo listo para la feria más grande de Neuquén y el Confluencia de Sabores: horarios y actividades confirmadas

Este fin de semana largo llega otra edición de la feria más grande de Neuquén que se vuelve a unir a la Confluencia de Sabores con una agenda repleta de actividades. Como es usual, el punto de encuentro para celebrar los dos festivales será el parque Jaime de Nevares. Mirá el detalle de las actividades.

Neuquén Emprende llega con otra edición y se unirá otra vez a la Confluencia de Sabores para vivir dos días de mucho disfruto. La dupla festiva llega con una agenda repleta de actividades culturales y propuestas gastronómicas, además de emprendimientos.

Desde el municipio precisaron que habrá más de 20 foodtrucks y 150 stand de emprendedores locales.

Los horarios de la feria más grande de Neuquén y la Confluencia de Sabores: las actividades confirmadas

La edición de este nuevo festival se hará especialmente por el Día de la Madre y Octubre Rosa. El evento se llevará a cabo en el parque Jaime de Nevares ubicado en las calles Alderete e Illia.

Según lo informado por la organización la feria abrirá su puertas a partir de las 18 y se extenderán hasta las 23.

En cuanto a las actividades confirmadas, indicaron que habrá un escenario 360°, espectáculos infantiles, música en vivo, actividades deportivas y juegos inflables.