Todo listo para la feria más grande de Neuquén y la Confluencia de Sabores: los espectáculos confirmados

Este fin de semana largo de noviembre 2025 llega otra edición de la feria más grande de Neuquén que se vuelve a unir a la Confluencia de Sabores con una agenda repleta de actividades. Como es usual, el punto de encuentro para celebrar los dos festivales será el parque Jaime de Nevares. ¿Qué espectáculos habrá?

Todo listo para la feria más grande de Neuquén y la Confluencia de Sabores

Neuquén Emprende llega con otra edición y se unirá otra vez a la Confluencia de Sabores para vivir dos días de mucho disfruto. La dupla festiva llega con una agenda repleta de actividades culturales y propuestas gastronómicas, además de emprendimientos.

Desde el municipio precisaron que habrá más de 20 food trucks y 150 stands de emprendedores locales. El evento se llevará a cabo en el parque Jaime de Nevares, ubicado en las calles Alderete e Illia.

Según lo informado por la organización, la feria abrirá sus puertas a partir de las 18 y se extenderán hasta las 23. En cuanto a las actividades confirmadas, indicaron que habrá un escenario 360°, espectáculos infantiles, música en vivo, actividades deportivas y juegos inflables.

Los espectáculos en Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores

El Municipio de Neuquén adelantó que en el Neuquén Emprende y la Confluencia de Sabores habrá espectáculos para toda la familia. Esta es la grilla completa:

Viernes 21 de noviembre 2025

18 hs apertura de la feria

19 hs Corazón Batuqueiro

20 hs Magia Payasa

21 hs Venegueitors

22 hs Gonziegram

Sábado 22 de noviembre 2025

18 hs apertura de la Feria

19 hs Pinto Circo

20 hs D5

21 hs DBL