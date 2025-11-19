Se viene la feria más grande de Neuquén y la Confluencia de Sabores: así estará el tiempo

Este fin de semana largo de noviembre 2025 llegará otra edición de la feria más grande de Neuquén que se vuelve a unir a la Confluencia de Sabores con una agenda repleta de actividades. Como es usual, el punto de encuentro para celebrar los dos festivales será el parque Jaime de Nevares. ¿Cómo estará el tiempo? Acá te lo detallamos.

Se viene la feria más grande de Neuquén y la Confluencia de Sabores

Neuquén Emprende llega con otra edición y se unirá otra vez a la Confluencia de Sabores para vivir dos días de mucho disfruto. La dupla festiva llega con una agenda repleta de actividades culturales y propuestas gastronómicas, además de emprendimientos. Desde el Municipio precisaron que habrá más de 20 foodtrucks y 150 stands de emprendedores locales.

La edición de este nuevo festival se hará especialmente por el Día de la Madre y Octubre Rosa. El evento se llevará a cabo en el parque Jaime de Nevares, ubicado en las calles Alderete e Illia. Según lo informado por la organización, la feria abrirá sus puertas a partir de las 18 y se extenderán hasta las 23. En cuanto a las actividades confirmadas, indicaron que habrá un escenario 360°, espectáculos infantiles, música en vivo, actividades deportivas y juegos inflables.

Se viene la feria más grande de Neuquén: así estará el tiempo

Respecto del tiempo para el fin de semana en el que se va a realizar la feria más grande de Neuquén en el parque Jaime Nevares, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) adelantó que llegará aire cálido al norte de la Patagonia a partir del viernes.

De esta manera se esperan días de tiempo bueno y calor durante el fin de semana y comienzos de la próxima. En concreto, el viernes la temperatura llegará a los 29 °C durante el día y a los 8 °C en la noche. El sábado la temperatura llegará a los 33 °C y a 12 °C durante la noche.