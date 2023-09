Todos buscamos la felicidad: la clave, tal vez, sea ayudar a otros

“¿Cuántas veces realizaste hoy un acto prosocial, es decir ayudar o hacer algo bueno por otra persona?”. Esta fue la pregunta que realizó un equipo de investigadores de la Universidad de Innsbruck, Austria, a 363 participantes para un experimento. Los resultados resultaron esclarecedores: quienes ayudaban a otros con frecuencia reportaron mayores niveles de felicidad, siempre y cuando lo hacían en libertad, cuando la persona a la que ayudaban no era responsable de su problema y, a su vez, mostraba gratitud.

“Las personas que buscan la felicidad participan en una variedad de actividades, desde realizar el trabajo de sus sueños y ganar dinero hasta hacer ejercicio y meditar. Una mirada más detallada revela que las personas esperan mucha más felicidad de los eventos positivos individuales de la que realmente les aportan. Si bien muchas personas priorizan sus propias necesidades y sentimientos para sentirse bien consigo mismas, es posible que no sean conscientes de que actuar con amabilidad hacia los demás genera una gran sensación de satisfacción”, introduce el paper.

Para llegar a esta conclusión, la autora principal, Jana S. Kesenheimer, junto a su equipo, exploró en qué medida hacer algo por otra persona aumenta el bienestar de quien ayuda y qué factores incidían. Para ello, realizaron un estudio de siete días de duración con participantes que eran mayormente estudiantes universitarios. Luego, publicaron los resultados en el Journal of Applied Social Psychology.

El experimento consistió en una encuesta online que tardaba unos 15 minutos en completarse. Durante los siguientes siete días, los participantes recibieron un correo electrónico a las siete de la tarde que contenía un enlace a un cuestionario diario con la pregunta “¿cuántas veces has participado hoy en un acto prosocial, es decir en ayudar o hacer algo bueno por otra persona?”. Asimismo, se incluían ejemplos, como donar, darle algo a alguien, hacer reír, consolar o apoyar a alguien. Además, cada persona informaba el nivel de bienestar en una escala de 11 puntos.

Tal como sostenían los investigadores como hipótesis, el grupo que tuvo un mayor número de actos prosociales por día reportó un mejor bienestar promedio en comparación con el grupo que no reportó actos prosociales durante el período del estudio. En un análisis adicional, notaron además que el bienestar era mayor cuando:

-La persona que recibió la ayuda no era responsable de la situación a raíz de la cual necesitaba ayuda.

-Cuando la acción resultó en una mejora sustancial de la situación.

-Cuando el receptor de la ayuda mostró altos niveles de gratitud.

-Cuando la culpa esperada (por no ayudar) era baja, es decir, cuando el participante no se hubiera culpado a sí mismo por no ayudar.

Tal como concluye un artículo de PsyPost en relación a este estudio: “Un número cada vez mayor de estudios indican que ser amable y servicial con los demás puede mejorar el bienestar de quien ayuda”.

