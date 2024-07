Toma en el centro de Neuquén: ocuparon el edificio del EPAS con reclamos al ministro Tobares

Los trabajadores de Ente Provincias de Agua y Sanidad (EPAS) llevan adelante un reclamo hace varias semanas por el «vaciamiento» de las plantas potabilizadoras y la falta de respuesta por parte del Gobierno. Este miércoles desde las 7 se encuentran tomando el edificio en el centro de Neuquén impidiendo el ingreso y egreso de personas. Debido a la medida de fuerza, no hay atención al público en la sede central.

Escuchá a Pablo Azua, secretario de comunicación de ATE en Neuquén, en RÍO NEGRO RADIO:

«Vemos una falta de desinterés total por parte del Gobierno y las autoridades, nos están dejando morir. Les presentamos un informe de la situación en la que nos encontramos por el desfinanciamiento en las plantas. No hay interés de que se le pueda brinda un buen servicio a la gente», dijo Pablo Azua, secretario de comunicación de ATE en Neuquén, en dialogo con Diario RÍO NEGRO.

Sobre la medida de fuerza explicaron que se trató de una definición que surgió de una asamblea a raíz de la falta de respuesta por parte del ministro de Gobierno, Jorge Tobares.

Por lo que este miércoles no habrá atención al público en la sede central, «es una permanencia que seguirá hasta que el Gobierno nos convoque a una reunión», dijeron. Entre los reclamos de los trabajadores del EPAS se encuentra la falta de herramientas de trabajo, los bajos sueldos y la falta de personal.

«Necesitamos que el Gobierno ponga la cabeza y nos de respuesta para que EPAS pueda brindar un buen servicio a la comunidad», manifestó Azua.

¿Cuál fue la respuesta del Gobierno? Escuchá a secretario de Empresa Públicas de Neuquén, Marcelo Lascano:

Desde el Gobierno explicaron que no comprenden el propósito del reclamo que llevan adelante los trabajadores del EPAS. «Sabemos de los problemas de mantenimiento, pero lleva tiempo por los fondos. No es que hay prohibición, es que no hay fondos. Hay carencias que intentamos solucionar, vamos a avanzar sobre eso», dijo Lascano.

En cuanto a los reclamos, por ejemplo la falta de personal, aclaró que «se cumplió con lo solicitado un mes atras, con el nombramiento de 33 personas que van a trabajar en El Chocón y Neuquén. Y también trabajamos la paritaria, hoy falta que ellos hagan su proceso electoral», manifestó.

Con respecto al reclamo dijo: «Nos llama la atención porque estamos en paritarias y el acuerdo implica no realizar medidas de fuerza. Ante esto decidimos que no nos vamos a reunir con ellos y se suspenden las paritarias».