Multitudinario festejo en Cinco Saltos por el Día del Niño: cerca de 12 mil personas disfrutaron de Piñón Fijo 

El predio ubicado en la esquina de Ameghino y España en Cinco Saltos estuvo colmado de familias que se acercaron para disfrutar de una tarde pensada especialmente para los más chicos. La celebración, que inicialmente estaba prevista para el domingo, debió trasladarse al lunes debido a las condiciones climáticas.

Cerca de 12 mil personas, según la organización, participaron del festejo por el Día del Niño organizado por el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa. La jornada tuvo entrada libre y gratuita y contó con Piñón Fijo como principal atracción.

Desde temprano, el lugar se preparó para recibir a las familias. Hubo música, chocolate caliente, tortas fritas, globos, inflables, juegos, maquillaje artístico y cientos de regalos que fueron entregados durante el evento.

Piñón Fijo, el payaso más popular de Argentina que lleva 37 años de trayectoria, fue el encargado de cerrar los festejos ante una multitud. Luego de su presentación, agradeció a quienes hicieron posible su llegada a Cinco Saltos.

“Contra vientos y mareas, esta gente nos trajo el sol para festejar. Gracias Marcelo Rucci y Ernesto Inal que se encapricharon y trajeron a Piñón”, expresó el artista al finalizar su show.

“Lo único que buscamos es la sonrisa de un chico”

Al cierre de la jornada, el secretario general adjunto del Sindicato de Petroleros Privados, Ernesto Inal, destacó el esfuerzo realizado para concretar el festejo.

“Hace 13 años que festejamos el Día del Niño. Tres años estuvimos ausentes en Cinco Saltos por diferentes situaciones”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que la celebración busca mantenerse al margen de las disputas políticas y sindicales. “Siempre tiene que haber un límite entre la política, el sindicalismo y todo lo que pueda pasar. Con la familia no se meten y con los niños no se meten. Nadie puede cruzar esa barrera”, afirmó.

Inal recordó además los comienzos de estos festejos, cuando la organización entregaba apenas dos bicicletas, y destacó el crecimiento alcanzado con el paso de los años.

“Hace 13 años que me conocen, empezamos regalando dos bicicletas y hoy tenemos al artista de nuestro sueño, Piñón Fijo, acá con nosotros”, expresó.

Piñón Fijo junto a Ernesto Inal.

También agradeció especialmente al secretario general del sindicato, Marcelo Rucci: “Quiero agradecerle en especial al secretario general, que hizo todo lo posible para que él estuviera acá. A Marcelo Rucci, porque sin él no hubiese podido conseguirlo”, remarcó.

Finalmente, Inal destacó la convocatoria alcanzada pese a que el festejo debió ser reprogramado.

“El sábado esto era imposible y que hoy haya más de 12 mil personas, yo no puedo pedir más nada. Lo único que buscamos acá nosotros es la sonrisa de un chico y creo que hoy lo conseguimos”, concluyó.