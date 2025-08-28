Cuándo llegan la lluvia y el viento al Alto Valle, en la previa del fin de semana: un anticipo de la tormenta de Santa Rosa

El Alto Valle espera fenómenos climáticos complejos en la previa del fin de semana. Según detalla el Servicio Meteorológico Nacional el viento, acompañado de fuertes ráfagas, y la lluvia llegarán a Neuquén y Río Negro a partir de la tarde de este jueves. Te contamos acá los detalles.

Pero no solo el viento y la lluvia llegarán a la región, también habrá un drástico descenso de la temperatura. Esto marcará, al menos por ahora, el final de los días primaverales.

Cuándo llegan el viento y la lluvia a Neuquén en la previa del fin de semana: qué pasa en Roca

Según detalla el Servicio Meteorológico Nacional, este jueves las temperaturas máximas en Neuquén se mantendrán en los 23°C. Además, se sentirán fuertes ráfagas de viento durante la noche, que alcanzarán los 50 km/h.

En cuanto a la lluvia, su protagonismo llegará el viernes por la noche y estará acompañado de ráfagas aún más intensas y temperaturas bajas que no superarán los 12°C. El sábado se acentuará las condiciones de inestabilidad y se aguardarán fuertes precipitaciones.

En Roca, el panorama es similar. A partir de esta noche las ráfagas de viento ganarán intensidad y se mantendrán hasta la tarde del viernes. Por la noche se espera la llegada de lluvias que incrementarán con el correr de las horas.

Las temperaturas, a partir de mañana, oscilarán entre los 10°C y los 17°C.

A qué se denomina la «Tormenta de Santa Rosa», un evento que impactará en el Alto Valle

Según informó el SMN, «a nivel popular, en fechas cercanas al 30 de agosto de cada año, se suele esperar la ocurrencia de una fuerte tormenta a la que se denomina comúnmente «Tormenta de Santa Rosa», en coincidencia con la festividad de Santa Rosa de Lima, Patrona de la Iglesia Católica de Lima, de Hispanoamérica, de las Filipinas y de las Indias Orientales.

Existe, además, la creencia popular de que se trata de una de las peores tormentas del año».