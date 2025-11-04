Alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro este miércoles y jueves: cuáles son las zonas afectadas
La alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) incluye actividad eléctrica frecuente, fuertes ráfagas, caída de agua abundante y hasta posible granizo. Qué se sabe de los peores horarios.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro. La advertencia rige tanto para este miércoles 5 como este jueves 6 de noviembre. Cuáles son las zonas afectadas.
«El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, caída de granizo ocasional y caída de agua abundante en periodos cortos«, precisó el organismo nacional.
Asimismo, el SMN aclaró que se esperan «valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm».
Mapa | Cuáles son las zonas bajo alerta en Neuquén y Río Negro este miércoles 5
La alerta amarilla para este 5 de noviembre detalla que las fuertes tormentas serán principalmente durante la noche; salvo en Catán Lil, Collón Curá, Zapala y las zonas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar, que se esperan durante la tarde. Las zonas afectadas son:
Localidades bajo alerta en Neuquén:
- Los Lagos.
- Cordillera y zona baja de Huiliches.
- Cordillera y zona baja de Lácar.
- Sur y zona baja de Aluminé.
- Catán Lil.
- Collón Curá.
- Zapala.
- Este de Loncopué.
- Este de Picunches.
- Este de Ñorquín.
- Oeste de Añelo.
- Oeste y oeste de Pehuenches.
- Sur de Chos Malal.
- Sur de Minas.
- Confluencia.
- Este de Añelo.
- Picún Leufú.
Localidades bajo alerta en Río Negro:
- Este de El Cuy.
- General Roca.
Mapa | Cuáles son las zonas bajo alerta en Neuquén y Río Negro este jueves 6
La alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro para este jueves 6 de noviembre afecta principalmente el horario de la tarde. Las zonas bajo alerta son:
Localidades bajo alerta en Neuquén:
- Zona baja de Huiliches.
- Zona baja de Lácar.
- Zona baja de Aluminé.
- Catán Lil.
- Collón Curá.
- Zapala.
- Este de Loncopué.
- Este de Picunches.
- Este de Ñorquín.
- Oeste de Añelo.
- Oeste y este de Pehuenches.
- Sur de Chos Malal.
- Sur de Minas.
- Confluencia.
- Este de Añelo.
- Picún Leufú.
Localidades bajo alerta en Río Negro:
- Este de El Cuy.
- General Roca.
