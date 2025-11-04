Alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro este miércoles y jueves: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro. La advertencia rige tanto para este miércoles 5 como este jueves 6 de noviembre. Cuáles son las zonas afectadas.

«El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, caída de granizo ocasional y caída de agua abundante en periodos cortos«, precisó el organismo nacional.

Asimismo, el SMN aclaró que se esperan «valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm».

Mapa | Cuáles son las zonas bajo alerta en Neuquén y Río Negro este miércoles 5

La alerta amarilla para este 5 de noviembre detalla que las fuertes tormentas serán principalmente durante la noche; salvo en Catán Lil, Collón Curá, Zapala y las zonas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar, que se esperan durante la tarde. Las zonas afectadas son:

Localidades bajo alerta en Neuquén:

Los Lagos.

Cordillera y zona baja de Huiliches.

Cordillera y zona baja de Lácar.

Sur y zona baja de Aluminé.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste y oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Confluencia.

Este de Añelo.

Picún Leufú.



Localidades bajo alerta en Río Negro:

Este de El Cuy.

General Roca.



Mapa de alertas para este miércoles 5 de noviembre. Fuente: SMN.

Mapa | Cuáles son las zonas bajo alerta en Neuquén y Río Negro este jueves 6

La alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro para este jueves 6 de noviembre afecta principalmente el horario de la tarde. Las zonas bajo alerta son:

Localidades bajo alerta en Neuquén:

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.

Zona baja de Aluminé.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste y este de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Confluencia.

Este de Añelo.

Picún Leufú.



Localidades bajo alerta en Río Negro:

Este de El Cuy.

General Roca.

