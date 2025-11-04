ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro este miércoles y jueves: cuáles son las zonas afectadas

La alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) incluye actividad eléctrica frecuente, fuertes ráfagas, caída de agua abundante y hasta posible granizo. Qué se sabe de los peores horarios.

Redacción

Foto: archivo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro. La advertencia rige tanto para este miércoles 5 como este jueves 6 de noviembre. Cuáles son las zonas afectadas.

«El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, caída de granizo ocasional y caída de agua abundante en periodos cortos«, precisó el organismo nacional.

Asimismo, el SMN aclaró que se esperan «valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm».

Mapa | Cuáles son las zonas bajo alerta en Neuquén y Río Negro este miércoles 5

La alerta amarilla para este 5 de noviembre detalla que las fuertes tormentas serán principalmente durante la noche; salvo en Catán Lil, Collón Curá, Zapala y las zonas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar, que se esperan durante la tarde. Las zonas afectadas son:

Localidades bajo alerta en Neuquén:

  • Los Lagos.
  • Cordillera y zona baja de Huiliches.
  • Cordillera y zona baja de Lácar.
  • Sur y zona baja de Aluminé.
  • Catán Lil.
  • Collón Curá.
  • Zapala.
  • Este de Loncopué.
  • Este de Picunches.
  • Este de Ñorquín.
  • Oeste de Añelo.
  • Oeste y oeste de Pehuenches.
  • Sur de Chos Malal.
  • Sur de Minas.
  • Confluencia.
  • Este de Añelo.
  • Picún Leufú.

Localidades bajo alerta en Río Negro:

  • Este de El Cuy.
  • General Roca.
Mapa de alertas para este miércoles 5 de noviembre. Fuente: SMN.

Mapa | Cuáles son las zonas bajo alerta en Neuquén y Río Negro este jueves 6

La alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro para este jueves 6 de noviembre afecta principalmente el horario de la tarde. Las zonas bajo alerta son:

Localidades bajo alerta en Neuquén:

  • Zona baja de Huiliches.
  • Zona baja de Lácar.
  • Zona baja de Aluminé.
  • Catán Lil.
  • Collón Curá.
  • Zapala.
  • Este de Loncopué.
  • Este de Picunches.
  • Este de Ñorquín.
  • Oeste de Añelo.
  • Oeste y este de Pehuenches.
  • Sur de Chos Malal.
  • Sur de Minas.
  • Confluencia.
  • Este de Añelo.
  • Picún Leufú.

Localidades bajo alerta en Río Negro:

  • Este de El Cuy.
  • General Roca.
Mapa de alertas para este jueves 6 de noviembre. Fuente: SMN.

