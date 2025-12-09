Tormenta, viento y hasta granizo, la alerta que complica a Neuquén y Río Negro: las zonas afectadas por la lluvia este martes

Después de varios días intensos de calor, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que bajaría un poco la temperatura pero con ello también llegaría una alerta que afectará varios territorios de Neuquén y Río Negro con un combo de tormentas, vientos y hasta granizo. Mira el detalle del pronóstico.

El organismo nacional indicó que «el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes». A su vez resaltó que «las mismas podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos».

Por último informó que se esperan «valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente».

Neuquén y Río Negro bajo alerta: las zonas afectadas

La alerta de este martes afectará gran parte de las provincias de Neuquén y Río Negro.

Según el detalle del mapa, las zonas afectadas son:

En Neuquén: Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches, Chos Malal, Minas, Confluencia, Picún Leufú, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Aluminé, Huiliches, Lácar