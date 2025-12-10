Otro día de alerta en el Alto Valle: ¿qué pasa este miércoles con la lluvia y con el viento de hasta 60 km/h?

Por segundo día consecutivo la región del Alto Valle será centro de una alerta amarilla que combinará tormenta, viento y hasta posibilidad de granizo. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el temporal se hará sentir, aunque remarcó que con el transcurso del día, la situación podría cambiar. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo.

El organismo nacional detalló que el área bajo alerta será afectada por «tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes».

A su vez remarcó que las mismas «podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos», y agregó: «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente».

Mapa de alerta

Qué pasa con la lluvia y el viento en el Alto Valle

La región del Alto Valle se caracterizará por registrar una temperatura que alcanzará una máxima de 34°C y una mínima de 20°C.

En tanto por el temporal de tormenta, se espera que durante la franja horaria de la tarde empiece a surgir las primeras precipitaciones. El pronóstico resaltó la probabilidad de lluvia es de 40 – 70%. Hacia la noche podría registrarse algunas lluvias, pero más leves ya que la probabilidad es de 10 – 40%.

Respecto al viento se prevé durante toda la jornada que su velocidad se mantenga entre los 23 y 31 km/h, en cambio sus ráfagas irán aumentando la intensidad durante la tarde variando entre los 42 y 59 km/h. La franja horaria más complicada, en este caso, será la noche.