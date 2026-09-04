Tractorazo yerbatero: productores le entregaron un petitorio a Milei en Misiones

Productores yerbateros de Misiones realizaron un tractorazo en la localidad de San Vicente para reclamar medidas urgentes para el sector durante la visita del presidente Javier Milei a la provincia. La manifestación incluyó la entrega de un petitorio dirigido al jefe de Estado para solicitar respuestas ante la crisis que atraviesa la actividad.

Yerbateros pidieron a Milei protección frente al deterioro económico de las economías regionales

Según informó el portal misionero Conclusión, los manifestantes se concentraron en la ruta con maquinaria agrícola y carteles para exigir políticas que garanticen precios justos, transparencia en la cadena productiva y protección frente al deterioro económico de las economías regionales.

Los productores denunciaron que el precio de la hoja verde y la yerba canchada se encuentra por debajo de los costos de producción, una situación que pone en riesgo la continuidad de miles de pequeños y medianos establecimientos. En el reclamo, exigieron que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) recupere sus herramientas de regulación y control, consideradas esenciales para evitar abusos de las grandes empresas y garantizar condiciones equitativas en el mercado.

A través del petitorio entregado a las autoridades nacionales, el sector solicitó:

Fijación de precios mínimos obligatorios para la materia prima.

Implementación de un sistema de trazabilidad para frenar maniobras especulativas.

Creación de líneas de crédito accesibles para productores afectados por la sequía y el aumento de costos.

Convocatoria a una mesa de diálogo con todos los actores de la cadena productiva.

Dirigentes rurales señalaron que el escenario se agravó en los últimos meses por la caída del consumo interno, el incremento en el valor de los insumos y la falta de actualización de los precios de referencia. “Estamos trabajando a pérdida”, expresaron los referentes, quienes advirtieron sobre el riesgo inminente de un cierre masivo de chacras y cooperativas.

La protesta se desarrolló de manera pacífica con una nutrida presencia de tractores que ocuparon parte de la calzada. A pesar de la expectativa de los manifestantes por lograr una instancia de conversación directa, la agenda oficial de Milei en Misiones estuvo centrada en reuniones con autoridades provinciales y no incluyó un encuentro con los yerbateros. Desde las organizaciones agrarias remarcaron que evaluarán nuevas medidas de fuerza si no obtienen respuestas concretas por parte del Gobierno nacional.