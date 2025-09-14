Tragedia en Córdoba: se estrelló una avioneta y murieron dos tripulantes

Se investiga lo ocurrido con la avioneta en el Aero Club de Bell Ville, Foto: Gentileza NA.

Dos personas murieron este sábado por la tarde tras la caída de una avioneta durante un festival de acrobacias en el Aero Club de Bell Ville, Córdoba. La aeronave, que participaba del espectáculo, se desplomó al perder el control en el despegue, impactó contra la pista y se incendió, provocando el fallecimiento de los dos tripulantes, oriundos de la provincia de Santa Fe.

El accidente ocurrió en el marco de un festival aéreo que incluía exhibiciones y demostraciones de vuelo. Tras el siniestro, el fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, se presentó en el lugar y se encargó de la preservación de la zona hasta la llegada de las autoridades federales, quienes se hicieron cargo de la investigación.

Investigación en Córdoba: qué se sabe del accidente donde se estrelló una avioneta

La fiscal Virginia Miguel Carmona y el secretario penal Juan Almada tomaron la dirección de la causa, mientras que representantes de la Junta de Seguridad en el Transporte también acudieron al lugar. “Se intenta, entre otras cosas, determinar qué originó la pérdida de sustentación del avión”, indicaron fuentes de la fiscalía.

Los primeros informes preliminares señalaron que la aeronave sufrió un “panzazo” antes de incendiarse.

Este trágico suceso se sumó a otro reciente accidente de avioneta en la localidad de Allen en el cual un instructor perdió la vida tras ser impactado por una aeronave.

Noticias Argentinas