Tragedia en Guaminí: tres pescadores murieron ahogados tras el vuelco de una lancha en la Laguna del Monte

Por causas que se encuentran bajo investigación judicial, la embarcación perdió estabilidad de manera imprevista y volcó, provocando la caída inmediata de todos sus tripulantes a las heladas aguas.

Una jornada de pesca terminó en tragedia este fin de semana en la localidad bonaerense de Guaminí, luego de que una lancha tipo tracker se diera vuelta de campana en la Laguna del Monte. Como consecuencia del violento siniestro, tres hombres murieron ahogados, mientras que las fuerzas de seguridad despliegan un intenso operativo por agua y tierra para dar con el paradero de los otros dos ocupantes que siguen desaparecidos.

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado, cuando un grupo compuesto por cinco personas se adentró en el espejo de agua que forma parte del sistema de las Encadenadas del Oeste.

Por causas que se encuentran bajo investigación judicial, la embarcación perdió estabilidad de manera imprevista y volcó, provocando la caída inmediata de todos sus tripulantes a las heladas aguas.

El factor climático y el operativo de rescate en Guaminí

De acuerdo con las primeras reconstrucciones de la causa, las inclemencias del tiempo habrían sido determinantes en el fatal desenlace. Fuentes de la investigación señalaron que las fuertes ráfagas de viento imperantes en la región desestabilizaron la nave, que era conducida por un guía de la zona, dejando a los pescadores a la deriva.

Tras el alerta, se montó un importante despliegue de emergencia a cargo de dotaciones de Bomberos Voluntarios de Guaminí, personal de Defensa Civil y efectivos de la Policía Comunal.

En las primeras horas de búsqueda, los rescatistas lograron hallar los cuerpos sin vida de tres de los tripulantes, quienes fueron oficialmente identificados como José Domingo Carrizo, Carlos Augusto Pérez y José Luna, oriundos de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal.

Búsqueda contrarreloj y prohibición de navegar

Las tareas de rastrillaje debieron suspenderse temporalmente al caer la noche del sábado debido a la nula visibilidad y al peligro en la zona, pero fueron retomadas con las primeras luces del domingo. Actualmente, los brigadistas y peritos náuticos concentran sus esfuerzos en ubicar al guía local y al cuarto pescador que continúan desaparecidos.

Frente a la magnitud de la tragedia, la Jefatura de Policía Comunal dispuso la prohibición absoluta de la navegación y de todas las actividades recreativas en la Laguna del Monte hasta nuevo aviso. La causa penal quedó radicada en la fiscalía correspondiente para realizar los peritajes definitivos sobre el casco de la embarcación.