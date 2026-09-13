Semana Davis: así será la histórica serie entre Argentina y Turquía en el estadio Ruca Che

El equipo argentino tuvo su presentación previa en Buenos Aires, antes de viajar a Neuquén. (Prensa AAT)

La Copa Davis llega a Neuquén para cumplir otro capítulo histórico en el estadio Ruca Che. Escenario de grandes eventos, con el nacimiento de la Generación Dorada como bandera, ahora será el turno del tenis, con la serie de un torneo muy especial, que costó ganar (en noviembre se cumplen 10 años de la {unica conquista), pero que siempre fue emblema para el deporte nacional. Ahora toca en la Patagonia, con la capital provincial en el centro de la escena.

Aunque la gran atención estará en las dos jornadas de partidos (sábado 19 y domingo 20), será una semana recargada, porque los equipos comenzarán con los entrenamientos el martes, se extenderán hasta el jueves y un día más tarde irá el sorteo de partidos, clave en la previa de cada serie y en la estrategia de los capitanes Javier Franca y Marsel Ilhan.

Así será el cronograma de la Davis en Neuquén

Desde el martes 15 al jueves17: entrenamientos matutinos y vespertinos en el Ruca Che

Viernes 18, 11:00: Sorteo Oficial de la serie en el Centro de Convenciones Domuyo.

Sábado 19, 12:00: día 1 de competencia, con los dos singles.

Domingo 20, 11:00: día 2 de competencia, punto de dobles y dos singles (el último se jugará en caso de ser necesario para definir la serie)

Diferencias de rankings que se acortan en la Davis

Argentina es gran favorita en la serie de la Copa Davis que se disputará en el Ruca Che, aunque si algo caracterizó a la competencia a lo largo de su historia fueron las sorpresas. Por eso, Javier Frana apostó por un equipo de gran actualidad y llega a Neuquén con lo mejor que tiene.

Francisco Cerúndolo (25° del ranking), Thiago Tirante (42°) y Mariano Navone (49°) están en un gran momento y son claros candidatos sobre Mert Alkaya (300°), Yanki Erel (305°) y Tuncay Duran (633°). La brecha es más notoria aún en el dobles, porque Guido Andreozzi (15°) y Andrés Molteni (61°) son habitués de las rondas definitorias en el circuito y sus rivales, Arda Azkara (212°) y especialmente el juvenil Kaan Isik Kosaner (1774°), transitan por sus primeros pasos en el circuito.

Qué dijo Cerúndolo sobre la serie y el Ruca Che

Francisco Cerúndolo, líder del equipo, asumió la responsabilidad y dijo: “Viendo el ranking, somos favoritos, pero la Copa Davis es la Copa Davis. Hay que asumir el rol, saber de qué lado vamos. Tenemos un gran equipo, grandes jugadores en todos lados. Vamos a ir con confianza, tratar de dar lo mejor de nuestros días previos, para llegar de la mejor manera y después salir a competir. Una vez que entras a la cancha, es uno contra uno y ahí te olvidás de todo”.

«La gente lo va a vivir con mucha pasión», dijo Fran. (Prens AAT)

Sobre el Ruca Che, pronosticó: “Creo que va a estar muy lindo. Es un estado cerrado, entonces ahí se escucha mucho más todo, retumba. Llevar la Copa Davis al interior es algo buenísimo, porque la gente también ahí lo va a vivir con mucha pasión, va a estar muy contenta, muy eléctricos todos”.