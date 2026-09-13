TC Pista: el rionegrino Benjamín Antón ganó en San Luis y dio el primer golpe en la Copa de Plata

El rionegrino Benjamín Antón aprovechó su oportunidad y dio el primer golpe en la Copa de Plata del TC Pista, la etapa decisiva del campeonato 2026 que se inició este mediodía en el Autódromo «Rosendo Hernández» de San Luis.

Con el Ford Mustang que prepara su propio equipo desde hace dos carreras, el joven piloto de Cinco Saltos logró hoy su segundo triunfo en la categoría (había ganado en Termas de Río Hondo), que lo deja escolta del Playoff y como gran candidato a batallar por la corona.

Benja transitó gran parte de la competencia a los escapes de Bautista Damiani (Chevrolet Camaro), líder del certamen, que parecía encaminarse a una cómoda victoria y así ratificar su condición de máximo favorito en la definición.

Sin embargo, el bonaerense se pasó de largo en un frenaje y Benja, ni lerdo ni perezoso, le arrebató el liderazgo a poco para el banderazo a cuadros, cerrando así un fin de semana soñado con la estructura propia que se alista en su localidad natal.

«Muy contento con esta victoria, pero sé que tenemos que seguir mejorando. Bautista (Damiani) venía regulando, hasta que cometió un error y ahí aproveché. La Copa de Plata son cinco fechas a matar o morir, por suerte hoy pude ganar. Hay que seguir y ojalá podamos festejar a final del año», comentó Antón en la transmisión televisiva de la ACTC.

Detrás de Benja arribó Bautista Damiani, que sigue como puntero de la Copa, mientras que el cordobés Thomas Pozner (Mustang) completó el podio de la competencia.

Por su parte, el viedmense Benjamín Ochoa (Mustang), también integrante de la definición del campeonato, completó su participación en el 7° puesto. Por detrás de Juan Sebastián Gallo (5°) y Faustino Cifre (6°). En tanto que detrás del rionegrino, se ubicaron Gustavo Tadei (8°), Santiago Biagi (9°) y Nicanor Santilli Pazos (10°).

La segunda fecha de la Copa de Plata para el TC Pista tendrá lugar el 3 y 4 de octubre, en escenario a confirmar.