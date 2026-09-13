El esquí internacional cerró su Copa Sudamericana en Catedral: 140 corredores de 20 países

Los campeones en Catedral: Arno Shirori, de Japón; Carla Mijares Ruf, de Andorra; Francesca Baruzzi, de Argentina; y Nickco Palamaras, de Alemania, protagonistas del cierre de la South American Cup 2026. Gentileza FASA.

Cerro Catedral volvió a convertirse en punto de encuentro del esquí internacional. Más de 140 corredores de 20 países participaron en Bariloche de las últimas competencias técnicas de la South American Cup 2026 de esquí alpino, con pruebas de Slalom (SL) y Slalom Gigante (GS).

La montaña recibió a representantes de Estados Unidos, Francia, Andorra, España, Gran Bretaña, Alemania, Japón y Singapur, entre otros países. Para el equipo argentino, las carreras marcaron además el cierre de un bloque de competencia que comenzó varios meses atrás y que todavía tiene desafíos por delante.

La montaña barilochense fue escenario de las últimas pruebas técnicas del calendario sudamericano. Foto: BSIDE Fotos.



Argentina, entre los protagonistas

Las competencias en Catedral dejaron resultados destacados para los representantes nacionales. En Slalom, los triunfos fueron para el japonés Arno Shirori y la andorrana Carla Mijares Ruf, mientras que entre los mejores sudamericanos se ubicaron los argentinos Francesca Baruzzi y Felipe Eiras.

Velocidad, precisión y nieve marcaron las jornadas que reunieron a atletas de distintas partes del mundo. Foto: BSIDE Fotos.

En Slalom Gigante, los ganadores fueron Nickco Palamaras, de Alemania, y Francesca Baruzzi, de Argentina. Nicolás Quintero fue además el mejor sudamericano. Baruzzi cerró así una destacada participación en Catedral, con un triunfo en Gigante y presencia entre las mejores sudamericanas en Slalom.

Una temporada que empezó en julio

El cierre de las pruebas técnicas permitió también hacer un balance del desempeño del seleccionado argentino. Eduardo Quiroga, director técnico nacional de la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA), destacó el trabajo acumulado durante los últimos meses.

“En Bariloche cerramos el bloque de South American Cup con unas carreras increíbles, tanto de Slalom como de Gigante. Tuvimos un bloque excelente de carreras”, resumió.

El recorrido comenzó bastante antes de llegar a Catedral. “El equipo viene de una gira larga. Arrancamos entrenando en Ushuaia a mediados de julio. Pudimos cumplir, si bien faltó un poco de nieve, con todo lo planeado para entrenar”, explicó.

Cada descenso puso a prueba a los corredores en un circuito donde las diferencias se miden en fracciones de segundo. Foto: BSIDE Fotos.

Luego comenzaron las competencias. El circuito pasó por Ushuaia, continuó en el norte de Chile con las pruebas de velocidad y siguió por Chapelco antes de desembarcar en Bariloche. “Hoy acá terminamos con el bloque técnico, es decir, cerramos las técnicas SAC”, señaló Quiroga.

El calendario del equipo continúa con una carrera FIS y, la semana próxima, con el Campeonato Nacional en El Bolsón. Otra parte del seleccionado seguirá además con las carreras de velocidad de la Copa Sudamericana.

Detrás de cada largada hubo un intenso trabajo de preparación y acondicionamiento de la pista. Foto: BSIDE Fotos.

Catedral, una montaña que también es “casa”

Entre los argentinos que participaron estuvo Felipe Eiras, quien le puso una dimensión personal a competir en Bariloche. “Estoy muy contento de poder correr en el lugar en el que empecé esquiando de chico y que es como mi casa”, contó.

También Tiziano Gravier habló en la previa del Gigante sobre su relación con Catedral. “Muy contento de estar de vuelta acá, en lo que para mí es un poco casa, y disfrutando con todo el equipo”, señaló.

Gravier aprovechó además el cierre de esta etapa para mirar hacia lo que viene: “Estas son las últimas carreras de la Copa Sudamericana del invierno y espero en el hemisferio norte hacer una gran temporada en lo que es el circuito de Copa del Mundo, y ya pensando obviamente en los Juegos Olímpicos de 2030”.

La nieve de Catedral reunió a atletas de Europa, Asia y América en las pruebas técnicas. Foto: BSIDE Fotos.

De Japón a Singapur, con los lagos de fondo

Para muchos de los extranjeros que llegaron a Catedral, la experiencia también estuvo marcada por el escenario. Caño Grado, quien colaboró con la South American Cup de Slalom, enumeró parte de la diversidad de delegaciones: “Tenemos Estados Unidos, Francia, Andorra, España, Gran Bretaña, hay de Singapur, Japón”.

Y contó qué ocurre cuando los visitantes levantan la vista de la pista: “Ellos alucinan con el paisaje que tenemos acá. Es único en el mundo, los lagos ahí abajo y tremenda montaña. Eso les gusta mucho”.

Corredores y equipos compartieron varios días de competencia en la montaña barilochense. Foto: BSIDE Fotos.

El trabajo detrás de la largada

Detrás de cada descenso hubo además un trabajo que el público no siempre ve. La preparación de la pista, el pisado y acondicionamiento de la nieve y el monitoreo de las condiciones forman parte de una competencia de este nivel. En Slalom y Slalom Gigante, donde las diferencias pueden quedar reducidas a fracciones de segundo, cada detalle de la superficie cuenta.

Detrás de cada largada hubo un intenso trabajo de preparación y acondicionamiento de la pista. Foto: BSIDE Fotos.

Catedral cerró así el bloque técnico de la South American Cup con corredores llegados de 20 países, protagonismo argentino y un equipo nacional que ya tiene la mirada puesta en los próximos desafíos de la temporada y en el nuevo ciclo olímpico.