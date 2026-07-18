Por una mancha de sangre en la Ruta 3, los atraparon con un puma y restos de 27 guanacos en Chubut

Lo que comenzó como una aparente asistencia a un vehículo averiado en medio de la estepa patagónica terminó destapando un indignante caso de caza furtiva a gran escala. En un operativo que expuso el accionar de cazadores ilegales en la provincia de Chubut, la policía incautó el cuerpo faenado de un puma y los restos correspondientes a casi una treintena de guanacos que eran transportados de manera clandestina en la caja de una camioneta.

El hallazgo se produjo durante la noche del 17 de julio, alrededor de las 21:40, en pleno trazado de la Ruta Nacional N° 3.

Según precisó el reporte oficial de la Policía provincial, efectivos de la Subcomisaría de Garayalde que se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo divisaron una Toyota Hilux color blanca detenida a la altura del kilómetro 1640.

A bordo del vehículo viajaban cuatro hombres que, al momento de ser interceptados por el patrullero, se encontraban abocados a la reparación de una de las ruedas de la pick-up. Sin embargo, la rutina de identificación vehicular dio un giro drástico cuando los uniformados notaron un detalle ineludible: había manchas de sangre fresca en el rodado.

La sospecha llevó a los agentes a inspeccionar la caja de la camioneta, que se encontraba celosamente cubierta con un gran plástico negro. Al remover el cobertor, la policía se topó con un cargamento clandestino de proporciones impactantes. Ocultos bajo la lona, transportaban una montaña de carne de la fauna silvestre autóctona.

Frente a la evidencia, los efectivos procedieron a interrogar a los cuatro ocupantes. Las irregularidades no tardaron en acumularse: ninguno de los hombres portaba los permisos de caza obligatorios que expide la provincia, ni contaban con la autorización de los dueños de los campos de la zona para ingresar a realizar la actividad. Consultados sobre el armamento utilizado para abatir a semejante cantidad de animales, los sospechosos intentaron desligarse afirmando que habían dejado los rifles abandonados en una estancia cercana.

El botín ilegal: un puma muerto y 27 guanacos faenados

Con la intervención de la Comisaría de Distrito Camarones, se procedió a la identificación formal de todos los involucrados y se realizó el recuento exhaustivo del cargamento incautado. Las cifras finales expusieron la magnitud de la matanza. Del interior del vehículo se secuestraron 28 paletas, 27 cuartos, 27 lomos y 27 vainas de guanaco, lo que equivale a los restos de al menos 27 ejemplares de esta especie protegida.

Foto: Gentileza.

Pero la requisa arrojó una sorpresa aún más grave: entre los cortes de guanaco, los policías hallaron el cuerpo faenado de un puma, un depredador tope cuya caza está estrictamente regulada y penada en la región.

Además de la carne, el personal policial logró incautar los elementos utilizados para la faena y rastros del armamento empleado. Se secuestraron un arma blanca de grandes dimensiones, una piedra de afilar, 9 cartuchos intactos calibre .308 WIN de la marca CBC y otras 9 vainas servidas del mismo calibre, lo que desmintió en parte la versión de que habían dejado todos los pertrechos en el campo.

Ante la gravedad del hecho y la flagrante infracción a las leyes de protección de la fauna silvestre, la causa quedó en manos de la fiscal de Comodoro Rivadavia, la Dra. Herrera, quien ordenó el secuestro inmediato de todo el cargamento. Por cuestiones bromatológicas y legales, la magistrada dispuso que la totalidad de la carne incautada fuera trasladada a la sede de la Comisaría de Camarones para proceder a su posterior destrucción.