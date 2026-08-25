El volcán Copahue fue elegido para el ranking de «Montañas de Fama Mundial» 2026

El volcán Copahue fue seleccionado para representar a la Argentina en la edición 2026 del certamen internacional «Montañas de Fama Mundial», impulsado por la International Mountain Tourism Alliance (IMTA), con sede en China.

La montaña neuquina fue elegida dentro de la Categoría Natural, luego de un proceso de evaluación técnica que incluyó 18 postulaciones de 10 provincias argentinas. En total, fueron seleccionadas cinco montañas para representar al país en esta edición.

Además del Copahue, la selección nacional incluye al cerro Aconcagua, de Mendoza, el cerro Champaquí de Córdoba, el cerro Mercedario de San Juan y el Nevado de Famatina de La Rioja, que participa en la categoría Cultural.

Qué se tuvo en cuenta para elegir al Copahue

Durante la evaluación se contemplaron criterios como la calidad de los recursos, las estrategias de conservación, la infraestructura y los servicios turísticos, la sostenibilidad del modelo de gestión y el respaldo institucional.

También se tuvo en cuenta el compromiso de las comunidades locales y el trabajo llevado adelante para preservar el territorio. La selección contó, además, con la validación de la Dirección General de Asuntos Ambientales de la Cancillería Argentina (DIGMA) y el Comité para el Desarrollo Sostenible de las Regiones Montañosas de la República Argentina (CMA).

La postulación del Copahue fue gestionada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén.

La historia y el valor cultural del volcán Copahue

El territorio Caviahue-Copahue tiene una historia vinculada al uso ancestral de las aguas termales por parte de las comunidades originarias.

Según la información difundida por la Provincia, el pueblo Pehuenche utilizaba desde hace siglos las aguas sulfurosas con fines curativos en tributo a Aún-Co, la deidad propietaria de las termas.

El desarrollo turístico de la zona comenzó a consolidarse hacia fines del XIX y tuvo nuevos avances durante el siglo XX. En 1986 se estableció la fundación de Caviahue y Copahue, la primera como villa turística y centro de nieve, y la segunda como centro termal.

A este proceso se sumó la creación del Parque Provincial Copahue, en 1990, con una superficie de 28.300 hectáreas y la conformación del municipio Caviahue-Copahue en 1999.

La mirada de la comunidad mapuche

Para la postulación también fue consultada la Comunidad Mapuche Millaín Currical, que cuenta con un puesto de veranada en las proximidades de Caviahue.

Desde la comunidad se considera al volcán Copahue como un sitio sagrado y un elemento central de la identidad local.

En ese marco, promueven el cuidado de manera conjunta y la participación activa de la comunidad ya que creen que si no existe una planificación y control de la actividad, el deterioro de la montaña y el ecosistema será inevitable.