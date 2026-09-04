Encontraron muerto a un bartender argentino que estaba desaparecido desde agosto en Colombia

«Un argentino con corazón colombiano», así se definía Pablo Carrizo Hryc, un bartender de Buenos Aires que fue hallado sin vida este viernes luego de tres semanas de búsqueda en Colombia. De acuerdo a las primeras versiones, el hombre de 46 años habría muerto en un accidente de tránsito. Sus restos fueron hallados en la ciudad de Montería, ubicada en el departamento colombiano de Córdoba.

Carrizo era reconocido en el ámbito de la coctelería y hotelería por su amplia trayectoria alrededor del mundo. Además de Argentina y Colombia, había trabajado en Brasil, Chile, España, Uruguay y Venezuela. También era embajador de la World Class Competition Colombia Master.

Qué se sabe de la muerte de Pablo Carrizo Hryc, el bartender argentino hallado en Colombia

Los primeros informes indican que Carrizo habría muerto en un accidente mientras viajaba desde Medellín a Cartagena. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y tratan de establecer si el vehículo en el que viajaba sufrió fallas.

El bartender había sido visto por última vez en el sur de Medellín, en el barrio El Poblado, hace tres semanas. Según indicaron sus allegados, había salido de una actividad laboral con destino a Cartagena, ciudad en la que vivía junto a su esposa e hija.

Un bartender reconocido por su trabajo alrededor del mundo

Las informaciones recolectadas indican que Carrizo se formó en coctelería clásica y moderna, gerencia de bares, sommelier y cocina.

Era licenciado en Administración de Empresas Hoteleras, carrera que realizó en la Universidad de Morón en Buenos Aires. Viajó por gran parte del mundo y en 2011 se estableció en Colombia como líder de la World Class Competition.

La noticia de su deceso causó conmoción entre sus colegas, quienes habían aportado a las tareas de búsqueda durante los días de rastreo.