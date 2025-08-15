Tránsito complicado en la Ruta 237 en Neuquén por un camión varado en pleno feriado

Vialidad Nacional informó que “se encuentra reducida la calzada en la Ruta Nacional 237 en el km 1577”, debido al desperfecto técnico de un camión. El hecho se produce este viernes por la mañana, en medio del intenso tránsito por el fin de semana largo.

Feriado en Neuquén: atraso en la Ruta 237 por reducción de calzada

Según detalló el organismo, el vehículo de gran porte quedó detenido sobre uno de los carriles, lo que obligó a reducir la calzada y organizar el paso de a una mano por vez. Es a unos 7 kilómetros de Confluencia. El operativo cuenta con presencia de personal policial que asiste a los automovilistas.

Piden precaución para circular en la zona. Foto: Vialidad Nacional.

En este sentido, las autoridades remarcaron la necesidad de mantener baja la velocidad y prestar atención a las indicaciones. “Se solicita transitar con extrema precaución en el tramo y respetar las indicaciones del personal policial”, indicaron en el comunicado oficial.

El corte parcial se registra en un punto clave para quienes viajan hacia la cordillera neuquina o regresan hacia el Alto Valle. Por el momento, no se informó cuánto tiempo llevará remover el camión averiado.

Un fin de semana largo con fuerte movimiento turístico

La Ruta 237 es el principal corredor que conecta el Alto Valle con destinos como Villa La Angostura, Bariloche y San Martín de los Andes. En cada feriado, el incremento del tránsito obliga a extremar los cuidados en la conducción.

Vialidad Nacional recordó que ante cualquier consulta se puede contactar al Centro de Atención al Usuario de lunes a viernes de 9 a 17 horas, a través de los números 0800-222-6272 o 0800-333-0073, o por correo electrónico a atencionalusuario@vialidad.gob.ar

También, para emergencias en cualquier momento del día, se encuentra disponible la línea 24 horas de sus 0800, con la opción 1, o el canal de WhatsApp +54 9 11 2273-4519.

Finalmente, las autoridades recomendaron chequear el estado de las rutas en la página oficial www.argentina.gob.ar/rutasnacionales antes de emprender viaje, especialmente durante jornadas con alto caudal vehicular.