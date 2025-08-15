Turismo de compras en Chile: datos a tener en cuenta si vas a comprar heladeras o lavarropas este fin de semana largo

Desde julio, el Gobierno de Javier Milei permite que estos grandes electrodomésticos ingresen al país como equipaje, pagando la carga impositiva de una importación y sin la franquicia fiscal para eximirlos, como rige para celulares y notebooks.

Si bien la Dirección General de Aduanas (ARCA) eliminó la prohibición vigente sobre la importación de electrodomésticos de línea blanca para uso personal, esta modificación, formalizada mediante la Instrucción IG‑2025‑3‑E‑ARCA‑DGADUA, habilita a los viajeros argentinos mayores de 16 años a ingresar hasta una unidad nueva por categoría (por ejemplo, una heladera, un lavarropas, un aire acondicionado, etc.), por año calendario, siempre que sea uso propio y sin fines comerciales.

Uno a uno los datos a tener en cuenta para comprar electrodomésticos grandes en Chile

Como antes de decidir habrá que empezar por consultar nomenclatura Mercosur, según cada posición arancelaria, de difícil acceso para el común de la gente, seguramente los que viajen y estén interesados averiguarán in situ y harán cuentas.

Por ejemplo, aquellos que quieran comprar una heladera, deberán considerar el valor base que le da Aduana y a partir de ese número calcular un 14% de arancel, 21% de IVA, 11% de Ganancias (por ser bien de uso personal) y 2,5% de Ingresos Brutos.

Un caso práctico para tomar sería una heladera nueva facturada en US$ 400, cuya franquicia terrestre es de 300 US$, se excede 100 US$, con lo que pagaría 50 US$ más (50% del exceso).

Si bien se usa el nuevo régimen, el cálculo del arancel se hace de acuerdo al exceso sobre la franquicia terrestre, ya que el régimen general aplica fuera del equipaje tradicional.

Con Agencia de Noticias Argentinas.

Las mejores rutas para ir a Chile desde Alto Valle, Neuquén o Bariloche

A Chile desde el Valle o Neuquén

La ciudad más conveniente es Temuco a 400 y 600 kilómetros, según nuestro punto de partida y el paso más seguro en invierno es Pino Hachado. Pero en invierno, cuando nieva, se puede cerrar como hoy. Por eso conviene siempre averiguar antes de pasar. Las autoridades tienen habilitados sus canales de atención ante consultas o emergencias. El Centro de Atención al Usuario funciona de lunes a viernes de 9 a 17, y ante urgencias se puede llamar al 0800-222-6272, al 0800-333-0073 o escribir por WhatsApp al +54 9 112273-4519.

Desde Neuquén capital hay que ir por ruta 22 hasta Zapala y desde allí, hasta Las Lajas. La primera ciudad chilena es Lonquimay, que tiene combustible, comida, bancos, casas de cambio.