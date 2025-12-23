Tránsito complicado en las rutas 40 y 237 por dos accidentes: piden circular con «extrema» precaución

La previa de Nochebuena y Navidad comenzó accidentada en la provincia de Neuquén. Vialidad Nacional informó sobre dos siniestros viales registrados este 23 de diciembre, uno se ubicó en la Ruta 237 en cercanías al puente de Collon Cura, y el otro afectó el paso por la Ruta 40. Piden circular con extrema precaución.

Ruta 40 y Ruta 237 complicadas por dos choques

Si bien no brindaron mayores detalles sobre el siniestro en la Ruta 237, trascendió que se trató de un choque múltiple que involucró autos y camiones. Por el momento se desconoce la gravedad del hecho, pero habría personas heridas que tuvieron que ser trasladadas al nosocomio más cercano.

Desde Vialidad informaron que este accidente ocurrió a la altura del kilómetro 1517 de la Ruta Nacional, razón por la cual este tramo se encuentra reducido.

Respecto al siniestro en la Ruta 40, detallaron que el mismo se ubicó en el kilómetro 2084. Por este incidente, la calzada se encuentra reducida debido al material que quedó sobre una de las vías.

Choque en el Ruta 40

Para ambos casos Vialidad solicitó «transitar con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal policial que se encuentra trabajando en el lugar».