Perfumes 2026: las notas olfativas que dominarán las fragancias

Las fragancias femeninas atraviesan una nueva etapa donde lo gourmand se vuelve más sofisticado, luminoso y moderno. Atrás quedaron los perfumes excesivamente dulces: hoy la tendencia apunta a composiciones que mezclan frutas jugosas, flores elegantes y fondos cálidos capaces de dejar una estela intensa pero equilibrada.

Notas como frambuesa, durazno, pera, jazmín o vainilla aparecen reinterpretadas en versiones más sensuales, frescas y sofisticadas, dando lugar a perfumes que combinan personalidad, feminidad y carácter. Entre los lanzamientos más destacados de la temporada, tres fragancias reflejan a la perfección esta tendencia.

Mugler- Alien Pulp: reinventa la icónica línea Alien con una propuesta vibrante y luminosa donde lo frutal y lo floral se fusionan con intensidad. La frambuesa rosada aporta una salida jugosa y energética, mientras que el jazmín suma cremosidad y sofisticación. En el fondo, el almizcle y la madera de cachemira envuelve la fragancia con una sensualidad cálida y moderna. El resultado es un perfume magnético, pensado para mujeres que buscan dejar huella y destacar con una estela intensa pero elegante.

Versace-Crystal Emerald: inspirada en la energía vibrante de la esmeralda, combina frescura, dulzura y profundidad en una composición sofisticada y refinada. La apertura mezcla bergamota, durazno y pimienta rosa, logrando un inicio luminoso y chispeante.

En el corazón, el jazmín y la frambuesa se unen a un delicado acorde de sorbete, aportando feminidad y un aire moderno. Finalmente, el almizcle blanco, la habatonkay el incienso crean un fondo cálido y elegante que permanece en la piel durante horas.

Dolce&Gabbana – My Devotion Eau de Parfum Intese: representa la faceta más envolvente y romántica de esta tendencia. La delicadeza de la flor del peral y la frescura afrutada de la grosella negra dan paso a un corazón luminoso de peonía, mientras que la vainilla de Madagascar aporta una sensualidad cremosa y adictiva. Con una composición intensa pero delicada, esta fragancia celebra una feminidad auténtica, ideal para quienes buscan perfumes memorables y elegantes.