Fin del cepo al gas en la Cordillera: Camuzzi habilitó nuevas conexiones tras finalizar una obra clave

El intendente de Alto Río Senguer,Miguel Mongilardi, quien junto al encargado de Obras Públicas, Marcos Pruessing, y el gerente zonal de Camuzzi, Pablo Esponda, recorrió las instalaciones durante la puesta en marcha del equipamiento clave para repotenciar el Gasoducto Cordillerano.

El 30 de abril quedó marcado como un día histórico para la infraestructura energética de la Patagonia tras confirmarse que la Planta Compresora de Alto Río Senguer, ubicada en Chubut, quedó formalmente operativa.

El avance fue constatado en el lugar por el intendente de esa localidad, Miguel Mongilardi, quien junto al encargado de Obras Públicas, Marcos Pruessing, y el gerente zonal de Camuzzi, Pablo Esponda, recorrió las instalaciones durante la puesta en marcha del equipamiento clave para repotenciar el Gasoducto Cordillerano.

Tras la activación del sistema, las máximas autoridades de Camuzzi mantuvieron reuniones estratégicas con los jefes comunales de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, y de Junín de los Andes, Luis Madueño, para detallarles el nuevo escenario técnico.

Desde la distribuidora confirmaron oficialmente a los mandatarios de la cordillera neuquina que la habilitación de la planta compresora chubutense levanta de manera definitiva las restricciones y reabre al 100% el proceso de factibilidad de gas natural para miles de usuarios residenciales y comerciales.

Chubut festejó el logro

El intendente anfitrión de la obra, Miguel Mongilardi, celebró la culminación de los trabajos y enfatizó el impacto directo en el territorio al señalar que «esta instancia resulta fundamental para avanzar con la conexión de gas natural en las obras en ejecución, garantizando un servicio esencial para las viviendas y mejorando la calidad de vida de los vecinos».

La maquinaria utilizada había permanecido retenida durante mucho tiempo en Rosario, Santa Fe, y logró destrabarse tras las gestiones conjuntas de los gobernadores patagónicos.

La planta compresora se inauguró hace 20 dias en Alto Río Senguer (Municipalidad de Alto Río Senguer)

La parálisis de la infraestructura nacional había obligado a Camuzzi a restringir drásticamente el acceso de nuevos usuarios a la red a mediados de 2022, un cuello de botella que frenó la expansión urbana.

Ante esto, las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut unieron sus recursos económicos a través de la banca pública para inyectar el capital que la empresa requería para terminar la esperada repotenciación.

Junín y San Martín de los Andes otro invierno con poco gas

Al respecto, el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, puso en relieve el valor del federalismo patagónico tras repasar las obras junto al gerente de la Unidad de Negocios Los Lagos, Sergio Berraute, y el responsable de la sucursal, Néstor Bante.

Madueño agradeció la visita institucional y remarcó la trascendencia del hito energético al expresar que «la concreción de esta obra da una respuesta definitiva a una demanda histórica de cientos de familias juninenses que esperaban el servicio».

Por su parte, el jefe comunal de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, ratificó el optimismo de sus pares de la región y graficó el alivio que genera la regularización del suministro para el desarrollo local.

«Pasar de no tener factibilidad a poder tener sin limitación te cambia el escenario ciento por ciento; modifica la logística de inversión y la expectativa de vida de cualquier familia que proyecta su hogar», manifestó el mandatario neuquino tras recibir los datos de las inspecciones técnicas.

Los números suministrados por los directivos de Camuzzi evidencian que el fin del cepo gasífero ya muestra resultados concretos en las localidades del sur provincial. En San Martín de los Andes ya se registraron 250 altas efectivas de nuevos clientes con colocación de medidor entre enero y mayo, al tiempo que existen aproximadamente unas mil solicitudes formales de factibilidad que avanzan bajo los carriles administrativos normales.

A su vez, en la localidad vecina de Junín de los Andes se abordó el funcionamiento estratégico de la oficina virtual de la compañía y el avance de las solicitudes de suministro.

La optimización de esta plataforma digital y las obras de repotenciación sobre el Sistema Cordillerano Patagónico aseguran una fuerte agilización en los trámites tanto para usuarios particulares como para los gasistas matriculados de la zona.

Finalmente, las autoridades técnicas de la distribuidora confirmaron que la reciente potenciación ejecutada en la planta de Pío Protto ampliará el horizonte de cobertura en los próximos meses.

Esta instalación está proyectada para atender una demanda futura de entre 7.000 y 8.000 nuevos clientes en sectores de notable expansión urbana como Cordones del Chapelco, una zona periférica que hasta el momento contaba con menos de 2.000 conexiones habilitadas.