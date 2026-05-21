La actividad económica repuntó en marzo 2026 y subió 3,6%: cuáles fueron los sectores que más crecieron

Este jueves 21 de mayo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó el estimador de la actividad económica correspondiente a marzo 2026. El informe arrojó un avance del 5,5% interanual, el mejor registro desde junio de 2025.

En términos desestacionalizados, el índice aumentó en 3,5% respecto a febrero 2026, mientras que el

componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,4%.

Con relación a marzo 2025, 14 de los 15 sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas, encabezados por Pesca (30,9%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (17,9%), la cual tuvo la mayor incidencia en el promedio interanual.

El incremento se vio amortiguado por el desempeño del sector pública, con una baja del 1,2% en Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria.

«Con este registro, el EMAE desestacionalizado acumuló un crecimiento de 0,5% en relación a diciembre de 2025 y se ubicó en un nuevo máximo histórico», celebró el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales.

Fuente: Indec.

Cómo fue el desempeño por sectores

Según precisó el Indec, el desempeño de los sectores económicos comparados con marzo 2025 fue: