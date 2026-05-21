SUSCRIBITE Diario papel
Economía

La actividad económica repuntó en marzo 2026 y subió 3,6%: cuáles fueron los sectores que más crecieron

Así lo anunció el Indec en los resultados del Estimador Mensual de Actividad Económica. De forma interanual avanzó 5,5% respecto del mismo mes del año pasado y registró la mejor suba desde junio de 2025.

Redacción

Por Redacción

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.

Este jueves 21 de mayo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó el estimador de la actividad económica correspondiente a marzo 2026. El informe arrojó un avance del 5,5% interanual, el mejor registro desde junio de 2025.

En términos desestacionalizados, el índice aumentó en 3,5% respecto a febrero 2026, mientras que el
componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,4%.

Con relación a marzo 2025, 14 de los 15 sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas, encabezados por Pesca (30,9%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (17,9%), la cual tuvo la mayor incidencia en el promedio interanual.

El incremento se vio amortiguado por el desempeño del sector pública, con una baja del 1,2% en Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria.

«Con este registro, el EMAE desestacionalizado acumuló un crecimiento de 0,5% en relación a diciembre de 2025 y se ubicó en un nuevo máximo histórico», celebró el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales.

Fuente: Indec.

Cómo fue el desempeño por sectores

Según precisó el Indec, el desempeño de los sectores económicos comparados con marzo 2025 fue:

  • Pesca: +30,9%.
  • Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: +17,9%.
  • Explotación de minas y canteras: +16,3%.
  • Intermediación financiera: +8,8%.
  • Construcción: +7,6%.
  • Impuestos netos de subsidios: +6,5%.
  • Electricidad, gas y agua: +5,7%.
  • Transporte y comunicaciones: +4,7%.
  • Industria manufacturera: +4,6%.
  • Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: +2,4%.
  • Comercio mayorista, minorista y reparaciones: +2,2%.
  • Servicios sociales y de salud: +1%.
  • Hoteles y restaurantes: +0,9%,
  • Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: +0,8%.
  • Enseñanza: +0,1%.
  • Administración Pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,2%.

Temas

Actividad económica

Ganadería

Gobierno de Javier Milei

Pesca

Este jueves 21 de mayo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó el estimador de la actividad económica correspondiente a marzo 2026. El informe arrojó un avance del 5,5% interanual, el mejor registro desde junio de 2025.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén