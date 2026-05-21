La actividad económica repuntó en marzo 2026 y subió 3,6%: cuáles fueron los sectores que más crecieron
Así lo anunció el Indec en los resultados del Estimador Mensual de Actividad Económica. De forma interanual avanzó 5,5% respecto del mismo mes del año pasado y registró la mejor suba desde junio de 2025.
Este jueves 21 de mayo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó el estimador de la actividad económica correspondiente a marzo 2026. El informe arrojó un avance del 5,5% interanual, el mejor registro desde junio de 2025.
En términos desestacionalizados, el índice aumentó en 3,5% respecto a febrero 2026, mientras que el
componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,4%.
Con relación a marzo 2025, 14 de los 15 sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas, encabezados por Pesca (30,9%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (17,9%), la cual tuvo la mayor incidencia en el promedio interanual.
El incremento se vio amortiguado por el desempeño del sector pública, con una baja del 1,2% en Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria.
«Con este registro, el EMAE desestacionalizado acumuló un crecimiento de 0,5% en relación a diciembre de 2025 y se ubicó en un nuevo máximo histórico», celebró el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales.
Cómo fue el desempeño por sectores
Según precisó el Indec, el desempeño de los sectores económicos comparados con marzo 2025 fue:
- Pesca: +30,9%.
- Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: +17,9%.
- Explotación de minas y canteras: +16,3%.
- Intermediación financiera: +8,8%.
- Construcción: +7,6%.
- Impuestos netos de subsidios: +6,5%.
- Electricidad, gas y agua: +5,7%.
- Transporte y comunicaciones: +4,7%.
- Industria manufacturera: +4,6%.
- Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: +2,4%.
- Comercio mayorista, minorista y reparaciones: +2,2%.
- Servicios sociales y de salud: +1%.
- Hoteles y restaurantes: +0,9%,
- Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: +0,8%.
- Enseñanza: +0,1%.
- Administración Pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,2%.
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