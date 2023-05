Tras la irrupción del «real estate», quiénes son los dueños de las bodegas de El Chañar

Mucho se habla de los vinos que se producen en Neuquén, en específico en el polo vitivinícola que se desarrolla en San Patricio del Chañar. El punto clave de su fama, no es el volumen de vino producido comparándolo con otras provincias, pero si su calidad. Reconocida y pretendida por el mercado internacional.

Actualmente la actividad transita un momento coyuntural, marcado por la irrupción de Vaca Muerta y aquellas necesidades estructurales que demanda la industria del gas y petróleo. Surge así el interrogante de si es posible la coexistencia entre dos actividades que representan campos opuestos. Lo industrial por un lado y el trabajo en la tierra por el otro. En esa dualidad el «real estate» o negocio inmobiliario aparece como protagonista, sobre todo después de que en el 2022 el grupo Schroeder, por medio de la empresa Harvest SA, se quedó con 244 hectáreas rematadas por el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep).

La promesa de reactivar como mínimo 10 hectáreas de viñas por año y la construcción de un imponente complejo hotelero y turístico, fueron parte de los compromisos contraídos por la firma. El desarrollo pretende que la provincia recupere parte de la deuda que dejó el empresario Fernando Muñoz de Toro, por un millonario préstamo que no pagó. Además, se anticipó un retorno financiero del 14% anual para sus inversores

Uva producida para vinos en San Patricio del Chañar. Foto: Archivo

La fotografía del presente vitivinícola

Julio Viola es propietario de una de las bodegas con más trayectoria en San Patricio del Chañar y además es director en las cámaras de bodegas de Neuquén y Patagonia. En dialogo con RÍO NEGRO describió la actualidad del rubro vitivinícola local.

Consultado por los niveles de producción alcanzados en el último tiempo detalló que existe una «fuerte merma en cantidad de kilos producidos» y explicó que es un fenómeno negativo que se expande a nivel nacional alcanzando el 30% según los números del Instituto Nacional de Vitivinicultura (inv).

Familia Schroeder dispondrá de 244 hectáreas rematadas por el IADEP. Foto: Neuquén Tour

El 2022 cerró con una dura caída de exportaciones que llegó al 10,68% en comparación con el 2021 en volumen y del 6,71% en facturación. Esta tendencia se reflejó también en el consumo interno de vino que marcó en febrero de este año una caída de 13,7% acumulando una retracción del 8,9% solo en el primer bimestre.

A nivel local, Viola explicó que la merma se relaciona más que nada a factores climáticos como las crudas heladas (tardías y otras tempranas) y también al precio del dólar que afecta directamente el mercado interno y externo.

El empresario, miembro de la cámara de bodegueros de Neuquén, destacó que el negocio inmobiliario no afecta a la matriz vitivinícola de San Patricio del Chañar. «El negocio del real estate no es más que la respuesta a la demanda habitacional y está en toda Vaca Muerta, pero se da en tierras no productivas» y destacó la normativa vigente en el municipio que, establece límites claros para resguardar la salud de las tierras productivas.

Viola anticipó además que, Malma se encuentra analizando este tipo de mercados con serias intenciones de incursionar en desarrollos similares a los proyectados por Harvest SA y Schoeder.

El mapa bodeguero en San Patricio del Chañar

A pesar de los golpes recibidos, la actividad vitivinícola sigue solidificando su personalidad en San Patricio del Chañar, percibiendo modificaciones en el mapa de bodegas. Cambios de dueños y la incorporación de nuevas bodegas ofrecen una oferta mayor a la de hace algunos años.

1- Bodegas Malma: pertenece a Viñedos de la Patagonia SRL, propiedad de la familia Viola, una empresa con vigencia y proyección en la región.

2- Bodegas Fin del Mundo: propiedad del Grupo Eunekian y la corporación América. Es una de las bodegas emblema en El Chañar y que logró que su marca se posicione internacionalmente.

3- Bodegas Schroeder: una empresa de la familia Schroeder que se expandió recientemente accediendo no solo a las tierras que fueron producidas bajo el nombre Valle Perdido (Fernando Muñoz de Toro), sino también a las pertenecientes a la familia Grittini. En los espacios de Valle Perdido se realizará el Patagonia Estate y en las de Grittini, se produciría un vino espumante especial.

4- Bodega Patritti: recientemente comprada por el grupo Peña Flor. Sin embargo se reservó un espacio de pocas hectáreas para producir un vino boutique familiar.

6- Bodega Aicardi: propiedad de la familiar Aicardi, hoy enfoca su producción a elaborar vinos de alta calidad pero en poca cantidad.

7- Bodega Secreto Patagónico: esta bodega pertenece a la familia Groppo. Sus vinos alcanzaron estándares de exportación.

8- Bodega Tero Rengo: es una pequeña bodega que tiene un volumen reducido de producción, sin embargo la estrategia comercial de su propietario, Lucas Quiroga logró posicionarla en el corredor.

9- U 24: Pertenece Eduardo Panes, y es otra bodega de tamaño reducido registrada en el circuito oficial.

Desde el área de Desarrollo Económico del municipio San Patricio del Chañar, aseguraron a RÍO NEGRO que a pesar de la actualidad del mercado, se nota un marcado esfuerzo por sostener la cantidad de bodegas en la localidad, incluso aumentando. En el 2015 se habían registrado 9, al 2013 hay 11 (contando las adquiridas tras el remate del Iadep).

Bodegas del Fin del Mundo, del Grupo Eunekian. Foto: Fin del Mundo

El Real Estate y el ejemplo de Mendoza

El modelo de negocio inmobiliario que converge con las viñas, ya tiene un ejemplo activo y con fuerte crecimiento en la provincia de Mendoza. Allí los desarrolladores despertaron un mercado de competencia referido a los productos y servicios con valor agregado.

Hoteles, alojamientos, oficinas, espacios industriales, casas y departamentos son solo alguno de los proyectos en pleno desarrollo.

El modelo mendocino ya está instalado y es uno de los puntos turísticos más elegidos para vivir una experiencia que mezcla los vinos, gastronomía y esparcimiento. Según el observatorio Vitivinícola Argentino, solo en 2022 el corredor de viñas mendocinas recibió a más 1,2 millones de visitantes.

Esta atracción, es la que se pretende para San Patricio del Chañar ofreciéndose como destino para que los visitantes elijan sus bodegas para degustar sus vinos y productos regionales, recorriendo sus viñedos, y alojándose en sus exclusivos hoteles.

El Entre Cielos Luxury Wine Hotel & Spa de Mendoza, un complejo construido bajo el modelo Real Estate.