Donald Trump evitó confirmar si le seguirá vendiendo armas a Taiwán tras el mensaje de Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que aún no decidió si continuará autorizando ventas de armas a Taiwán, después de las advertencias lanzadas por su par chino, Xi Jinping, durante la cumbre bilateral celebrada en Beijing.

La actualidad taiwanesa volvió a convertirse en uno de los principales focos de tensión entre Washington y Beijing. Xi sostuvo que Taiwán es “El asunto más importante” en la relación entre ambos países y alertó que un mal manejo del conflicto podría desencadenar “Choques e incluso conflictos” entre las dos potencias.

Trump evitó comprometerse públicamente con nuevas operaciones militares hacia la isla y señaló que el tema sigue bajo análisis. Días antes de viajar a China, el mandatario republicano ya había anticipado que discutiría personalmente con Xi las ventas de armamento estadounidense a Taiwán, una política históricamente rechazada por Beijing.

Estados Unidos mantiene desde 1979 una política de apoyo defensivo a Taiwán, que incluye la provisión de armas para garantizar su capacidad militar frente a una eventual ofensiva china. Sin embargo, Washington reconoce oficialmente a Beijing como el único gobierno chino, en una estrategia de “ambigüedad estratégica” que busca evitar una escalada directa.

Donald Trump declaró no estar seguro de seguir vendiendo armas a Taiwan: la postura de ambos políticos sobre la isla

Durante la cumbre en Beijing, ambos líderes también discutieron cuestiones comerciales, la guerra en Irán y la estabilidad en el estrecho de Ormuz. Aunque el encuentro estuvo marcado por gestos de cordialidad y promesas de cooperación económica, la situación de Taiwán volvió a exponer las diferencias estructurales entre las dos principales economías del mundo.

La tensión crece además por los recientes paquetes de armamento aprobados por Washington para Taipei y por las maniobras militares chinas cerca de la isla. Trump declaró antes de viajar de regreso a la Casa Blanca que «Xi no quiere una lucha por la independencia».

Analistas internacionales consideran que Taiwán seguirá siendo el principal punto de fricción entre Estados Unidos y China durante el segundo mandato de Trump.

Donald Trump declaró no estar seguro de seguir vendiendo armas a Taiwan: el conflicto político que atraviesa el país con China

Taiwan es un país situado en una isla al este de China, donde el régimen democrático que Pekín reclama como parte de su territorio y «No descarta usar la fuerza para tomar su control«, según lo mencionó Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

Taiwan se encuentra al este de China y corre riesgo de regresar a ser un Estado dependiente de China (Foto: BBC news)

El país atraviesa un momento complicado en las últimas décadas tras solicitar su independencia de China. El potencial económico y estratégico de Taiwan lo vuelven un objetivo clave para que el Gobierno de Xi Jinping lo reclame como parte de China.

La constante tensión entre ambas naciones incrementó en la última década, donde parte de la población de Taiwán defiende la idea de ser perteneciente a China, mientras que otra gran parte opositora defiende la independencia definitiva.