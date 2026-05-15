Javier Milei recibe a Manuel Adorni en Olivos: reunión clave para definir la agenda política de las próximas semanas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunirá este viernes con el presidente Javier Milei. El encuentro se realizará en la Quinta de Olivos y el objetivo es definir la agenda política de las próximas semanas.

Reunión clave para definir la agenda política del Gobierno

Luego del dato de inflación revelado el jueves, el presidente programó un encuentro con el jefe de Gabinete para analizar cuáles serán los próximos pasos del Gobierno.

La prioridad está en realizar un repaso de la gestión para motorizar la actividad que desde hace al menos dos meses, se encuentra suspendida. Según lo adelantado, está previsto que el canciller, Pablo Quirno, se sume durante el segundo tramo del encuentro con la agenda internacional.

La actividad de este viernes se presenta como otra prueba clara del apoyo que el presidente le sigue brindado al jefe de Gabinete. Pese a los movimientos en la causa y el reclamo de espacios aliados, tanto Javier como Karina Milei sostienen su postura sobre la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que surgió en contra de Manuel Adorni.

En Casa Rosada consideran que la cita de este viernes apunta también a aceitar la actividad legislativa discutida en el intercambio de la mesa política del pasado martes, de donde salió la determinación del oficialismo de enviar nuevas leyes al Congreso entre las que se destaca el Super RIGI.

Con información de NA

Javier Milei sobre la inflación

El presidente Javier Milei celebró el dato de la baja de la inflación en abril 2026 que publicó el INDEC y afirmó: «Retornando a la normalidad».

«A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente», destacó el mandatario.

El mandatario se pronunció así en su cuenta de X minutos después de que se confirmara que la inflación de abril fue del 2,6% quebrando la racha alcista del índice.

También se hizo eco el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que «la inflación de abril fue de 2,6%, la mas baja en cinco meses»

«El IPC Nacional registró una variación mensual de 2,6% en abril, desagregada en una suba de 2,3% en el IPC Núcleo, 4,7% en la categoría Regulados y 0% en Estacionales. La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre», continuó en X.

Y agregó: «Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017. La variación interanual del nivel general fue de 32,4%, con subas de 32,4%, 43% y 12,1% en las categorías Núcleo, Regulados y Estacionales, respectivamente».