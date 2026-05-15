Marina Calabró y Luis Ventura reemplazan a Karina Mazzocco: así queda la nueva grilla de América
Los periodistas estarán al frente del ciclo “Primicias YA” desde el proximo 1ero de junio.
En medio del escándalo detrás del fin del ciclo de Karina Mazzocco «A la tarde« y los rumores de la vuelta de Sabrina Rojas y Tartú a la pantalla de América TV, finalmente se confirmó que quienes ocuparán ese espacio libre en la grilla serán los periodistas Marina Calabró y Luis Ventura.
Los nuevos conductores arrancan el 1ero de junio de 16:30 a 18:00 con el ciclo «Primicias Ya«.
Cómo quedó la nueva grilla de América TV
Ángel de Brito confirmó el jueves a último momento la modificación de la grilla de América, ya que la primera información que circulaba era que Sabrina Rojas y Tartú volverían con un magazine nuevo en ese mismo horario. Sin embargo, la dupla regresa a su horario habitual de 23:00 con el mismo ciclo, Pasó en América.
Marina Calabró confirmó la información del conductor de LAM en su programa radial y reconoció que aún «está aturdida, porque la realidad era otra hasta el martes a última hora».
«Hoy terminó de cerrarse y confirmarse todo. Fue realmente muy inesperado, no estaba en los planes de nadie, mucho menos en los míos», se sinceró. «Estoy recontenta, ni hace falta que te lo diga«, expresó.
A su vez, reveló que mantuvo una conversación íntima con Karina Mazzocco para aclarar cualquier malentendido: «A Karina la quiero, la banco. Lamenté el levantamiento (de su programa), se lo dije a ella. Karina sabe exactamente cómo fue todo porque además es la misma productora de su programa, con lo cual imagínate que no le van a estar mintiendo a ella».
Cómo queda la grilla de América TV
- 13:00 hs – Intrusos
- 15:00 hs – DDM
- 16:30 hs – Marina Calabró y Luis Ventura con «PrimiciasYA»
- 18:00 hs – América Noticias
- 19:00 hs – SQP
- 20:00 hs – LAM
- 22:00 hs – BTV
- 23:00 hs – Pasó en América
- 00:00 hs – Polémica en el Bar
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