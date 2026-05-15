Marina Calabró y Luis Ventura reemplazan a Karina Mazzocco: así queda la nueva grilla de América

En medio del escándalo detrás del fin del ciclo de Karina Mazzocco «A la tarde« y los rumores de la vuelta de Sabrina Rojas y Tartú a la pantalla de América TV, finalmente se confirmó que quienes ocuparán ese espacio libre en la grilla serán los periodistas Marina Calabró y Luis Ventura.

Los nuevos conductores arrancan el 1ero de junio de 16:30 a 18:00 con el ciclo «Primicias Ya«.

Cómo quedó la nueva grilla de América TV

Ángel de Brito confirmó el jueves a último momento la modificación de la grilla de América, ya que la primera información que circulaba era que Sabrina Rojas y Tartú volverían con un magazine nuevo en ese mismo horario. Sin embargo, la dupla regresa a su horario habitual de 23:00 con el mismo ciclo, Pasó en América.

Marina Calabró confirmó la información del conductor de LAM en su programa radial y reconoció que aún «está aturdida, porque la realidad era otra hasta el martes a última hora».

«Hoy terminó de cerrarse y confirmarse todo. Fue realmente muy inesperado, no estaba en los planes de nadie, mucho menos en los míos», se sinceró. «Estoy recontenta, ni hace falta que te lo diga«, expresó.

A su vez, reveló que mantuvo una conversación íntima con Karina Mazzocco para aclarar cualquier malentendido: «A Karina la quiero, la banco. Lamenté el levantamiento (de su programa), se lo dije a ella. Karina sabe exactamente cómo fue todo porque además es la misma productora de su programa, con lo cual imagínate que no le van a estar mintiendo a ella».

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