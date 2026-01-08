Trasladaron a Buenos Aires a Catalina, la nena atropellada por un patrullero en Plottier

El accidente ocurrió en el barrio Los Álamos y es investigado por la Fiscalía de Neuquén. Foto: gentileza.

La nena atropellada por un móvil de la Policía de Neuquén en Plottier, Catalina, fue trasladada a Buenos Aires en vuelo sanitario. Allí, la paciente de 9 años continuará su tratamiento neurológico intensivo en un centro especializado. El choque, ocurrido en noviembre pasado, le provocó diversas fracturas y un grave politraumatismo.

Traslado sanitario en avión y derivación a un centro especializado

La Secretaría de Emergencias y gestión de Riesgos coordinó el operativo sanitario que llevó a la paciente hasta el Instituto Fleni de Escobar. El procedimiento se realizó en un avión sanitario, con equipos médicos especializados.

El organismo provincial detalló que la nena continuará con un tratamiento de rehabilitación neurológica intensiva en el centro de referencia nacional.

El traslado se realizó desde el Hospital Castro Rendón hasta el Instituto Fleni de Escobar en avión sanitario.

La niña permanecía internada en terapia intensiva pediátrica en Neuquén,luego de ser sometida a una cirugía de urgencia. El cuadro había sido calificado como «reservado» por los profesionales de la salud.

Cómo fue el accidente en Plottier y la investigación judicial

El hecho ocurrió el miércoles 19 de noviembre en el barrio Los Álamos de Plottier. Catalina paseaba en bicicleta por una calle de tierra cuando fue embestida por una camioneta de la Policía de Neuquén, según relataron testigos.

El impacto se produjo alrededor de las 19, frente a un kiosco de la zona. La niña sufrió «diversas fracturas» y un grave politraumatismo, lo que motivó su inmediata asistencia y traslado al hospital de mayor complejidad de la provincia.

La causa es investigada por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén. Desde el inicio, el patrullero involucrado quedó bajo análisis judicial. Las actuaciones buscan determinar responsabilidades en el siniestro.