¡Es oficial! Allen confirmó las fechas para la Fiesta de la Pera 2027: cuándo será el regreso y qué se sabe sobre el evento

Tras un año sin realizarse, la Fiesta Nacional de la Pera regresa con una nueva edición en 2027. La celebración se extenderá durante tres días en Allen y, según adelantó el Ejecutivo municipal, ofrecerá un variado cronograma de actividades para el público de toda la región.

Cuándo será el regreso oficial de la Fiesta de la Pera 2027: todo lo que se sabe del evento

La Fiesta de la Pera es uno de los eventos más convocantes del Alto Valle, junto con la Fiesta de la Confluencia en Neuquén y la Fiesta de la Manzana en Roca. Su regreso era una de las noticias más esperadas, especialmente por la comunidad de Allen.

Aunque el intendente Marcelo Román ya había anticipado su realización para 2027, el anuncio oficial con el cronograma definitivo se confirmó este martes. A través de un comunicado, la Municipalidad informó que la Fiesta Nacional de la Pera 2027 se desarrollará el 22, 23 y 24 de enero, abriendo la agenda regional de celebraciones populares.

Serán tres jornadas orientadas a festejar la identidad frutícola de la zona. La edición contará con dos escenarios en el predio ferial, ahora ubicado en el centro de la ciudad. En ambos espacios habrá espectáculos en vivo, muestras, concursos y exhibiciones cada noche, aunque la grilla de artistas aún no fue revelada.

El espacio incluirá además ferias de emprendedores y artesanos, food trucks, propuestas gastronómicas y actividades recreativas para toda la familia. Asimismo, se ratificó la realización del tradicional Concurso de Embaladores Mixto.

Por último, el Municipio abrió la convocatoria para los sectores de Gastronomía y Reventa. Quienes deseen postularse deberán presentar en el palacio municipal una nota de preinscripción con los datos personales y los detalles del emprendimiento.