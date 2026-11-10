Así fue el camino de Fred Machado desde su detención en Viedma hasta la condena en Estados Unidos

El empresario fue detenido en su chacra, ubicada sobre la ruta provincial 1, camino a El Cóndor. Foto: Mauricio Martín.

Federico Andrés «Fred» Machado, el empresario de Viedma investigado en Estados Unidos por una trama de operaciones fraudulentas con aeronaves y lavado de activos, fue condenado este martes 10 de noviembre a seis años de prisión en ese país.

La sentencia del juez federal Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas, cerró una etapa de un proceso judicial que tuvo un largo recorrido en Argentina. Antes de ser extraditado, Machado permaneció detenido en Neuquén, fue alojado en Bariloche y luego obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria en una propiedad ubicada sobre la ruta provincial 1, camino al balneario El Cóndor.

Diario RÍO NEGRO siguió de cerca el caso y estuvo presente durante el operativo de octubre de 2025, cuando la Policía Federal lo detuvo en su vivienda de Viedma. Desde aquella investigación hasta la condena, estos son los principales momentos de la historia.

La cronología del caso Fred Machado

2020 | La investigación de Estados Unidos

La Justicia estadounidense investigó a Machado por su presunta participación en una estructura de operaciones fraudulentas vinculadas con la compraventa de aeronaves, lavado de dinero y narcotráfico internacional.

La acusación apuntaba a maniobras para captar inversiones mediante operaciones con aviones que no estaban realmente disponibles para la venta o que pertenecían a terceros.

Entre las sociedades mencionadas en el expediente figuraban South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, controladas por Machado desde Florida, además de empresas vinculadas a su socia estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin.

16 de abril de 2021 | Lo detuvieron en el aeropuerto de Neuquén

Machado fue detenido el 16 de abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén, a partir del pedido de captura internacional impulsado por Estados Unidos.

Inicialmente fue alojado en dependencias de la Policía Federal de esa ciudad. Después fue trasladado a instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Bariloche.

2021-2025 | La prisión domiciliaria en Viedma

La Justicia Federal le concedió posteriormente el beneficio de la prisión domiciliaria en una propiedad ubicada sobre la ruta provincial 1, a unos 17 kilómetros de Viedma, camino al balneario El Cóndor.

En esa vivienda permaneció mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación analizaba el pedido de extradición solicitado por Estados Unidos.

Machado es trasladado por efectivos de la Policía Federal tras su detención en Viedma. Foto: Mauricio Martín.

Su situación volvió a tomar relevancia pública en octubre de 2025, cuando se conoció la decisión de la Corte y se reactivó el procedimiento para concretar su traslado.

7 de octubre de 2025 | Diario RÍO NEGRO estuvo en el operativo de detención

La Corte Suprema dejó firme el pedido de extradición y, horas después, la Policía Federal llegó a la chacra de Machado para concretar su detención.

Diario RÍO NEGRO estuvo presente en el lugar y reconstruyó paso a paso el procedimiento.

La propiedad estaba ubicada a unos 15 kilómetros de Viedma, sobre el kilómetro 20 de la ruta provincial 1. Una camioneta y tres automóviles policiales rodeaban el perímetro. Un portón blanco separaba el sector donde se encontraba el empresario del espacio en el que estaban concentrados los efectivos.

El operativo se desarrolló sin incidentes. Los agentes ingresaron a la vivienda, esposaron a Machado y lo trasladaron en una camioneta de la Policía Federal hacia la Delegación Federal de Viedma.

Durante el recorrido inicial, el empresario se mostró tranquilo e incluso esbozó una sonrisa.

Ese mismo día, el presidente Javier Milei ratificó la decisión de la Corte y ordenó instrumentar los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para avanzar con la extradición.

Noviembre de 2025 | La extradición a Estados Unidos

Machado fue extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2025. De esa manera, quedó a disposición de la Justicia federal de Texas para responder por los delitos incluidos en la acusación.

Al llegar al país norteamericano se declaró inicialmente «no culpable», pero meses después modificó su estrategia judicial.

Mayo de 2026 | Admitió su responsabilidad y acordó con la Fiscalía

El 18 de mayo, Machado compareció ante el juez de instrucción Don D. Bush y admitió su responsabilidad por dos delitos: conspiración para cometer lavado de activos y conspiración para cometer fraude electrónico.

Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, se retiró el cargo por narcotráfico internacional que integraba la acusación original.

La negociación permitió que el proceso avanzara sobre los delitos económicos reconocidos por el empresario, sin que tuviera que enfrentar un juicio por jurados por la totalidad de los cargos iniciales.

6 de agosto de 2026 | La Justicia lo declaró culpable

El 6 de agosto el juez federal Amos L. Mazzant aceptó la declaración de culpabilidad de Machado y lo declaró responsable por lavado de dinero y fraude electrónico.

En ese momento todavía restaba conocer la pena que debería cumplir.

El acuerdo también tuvo repercusiones en Argentina porque la investigación estadounidense incorporó una transferencia de 200.000 dólares a favor del entonces diputado nacional José Luis Espert, registrada en enero de 2020 a través del Bank of America.

La operación estaba vinculada a un avión con matrícula N28FM que Machado utilizaba durante sus viajes al país. Espert sostuvo que el dinero correspondía a un contrato de consultoría relacionado con un proyecto minero en Guatemala y negó haber cometido un delito.

10 de noviembre de 2026 | Seis años de prisión en Estados Unidos

El juez Amos L. Mazzant dictó finalmente la sentencia contra Machado y le impuso 72 meses de prisión por cada uno de los dos delitos reconocidos.

Sin embargo, estableció que ambas penas se cumplan de manera concurrente. Por eso, la condena total es de seis años de cárcel y no de doce.

Además, le impuso tres años de libertad supervisada una vez que salga de prisión.

La resolución también contempla una multa y una evaluación especial de 100 dólares por cada cargo. La restitución económica a las víctimas todavía no fue definida y se discutirá en una nueva audiencia prevista para el 17 de febrero de 2027 en el tribunal federal de Sherman, Texas.

La defensa y los allegados de Machado sostienen que podría descontarse de la pena el tiempo que permaneció detenido en Argentina desde abril de 2021 hasta su extradición en noviembre de 2025. De concretarse ese cómputo, su permanencia en prisión en Estados Unidos podría ser considerablemente menor.